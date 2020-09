Acontece Fleming realiza simulado online para o Enem

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Provas acontecem nos próximos dois domingos.

A preparação para a próxima prova do Enem segue intensa entre os estudantes, mesmo com as restrições a atividades presenciais por conta da pandemia de Covid-19. Adaptado à nova realidade, o Fleming Medicina realizará nos próximos dois domingos (13 e 20 de setembro) seu segundo simulado online do ano, que terá os mesmos moldes da prova do governo federal e é destinado a todo o universo de alunos do curso nos três Estados do Sul do País. No dia 13, serão aplicadas as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, com 5h30min de duração. No domingo seguinte, serão concedidas 5h para a resolução das questões de Ciências da Natureza e Matemática.

Até o fim de 2020, haverá, ainda, mais um simulado online. Por meio da disciplina Estratégia, Mapeamento e Análise de Provas, exclusiva do Fleming, os vestibulandos identificam com maior precisão os conteúdos que impactam de forma significativa nos seus resultados e elaboram estratégias de planejamento do tempo nos dias de provas. O Enem está marcado para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021.

