Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

No Dia da Pizza, conheça a marca que celebra a tradição napoletana com fermentação natural, forno a lenha e ingredientes escolhidos a dedo Foto: Douglas Minuzzo Foto: Douglas Minuzzo

Com bordas altas, massa leve, tempo e cuidado como ingredientes centrais, a Grani Pizzeria Napoletana tem conquistado o paladar dos gaúchos e se consolidado como uma das grandes referências em pizza artesanal no Sul do Brasil. Fundada em 2022, em Porto Alegre, a Grani tem à frente do negócio Igor Henrique Rodrigues e Aline Pinto Kropidlofscky, um casal que transformou a crise em oportunidade e criou uma marca que já figura entre as mais admiradas do segmento na Região Sul.

Igor, chef e pizzaiolo, é o responsável pela cozinha, operação e estratégia de marca. Aline, formada em Fonoaudiologia pela UFRGS, redirecionou sua carreira para a gestão e hoje responde pelas áreas financeira, de marketing e atendimento ao cliente — consolidando um novo percurso profissional com foco no crescimento do negócio.

Juntos há 12 anos, os dois decidiram empreender durante a pandemia — inicialmente com pizzas congeladas feitas em casa em uma produção tímida: 10 pizzas por dia. Hoje, comandam uma pizzaria premiada, reconhecida pelo voto popular como a melhor napoletana de Porto Alegre por dois anos consecutivos (2023 e 2024, Prêmio Revista Sabores do Sul).

Um fermento, uma virada

A história da Grani começa com um gesto simples: após encerrar suas operações no varejo e atravessar um período delicado, Igor recebeu de um cliente um levain — fermento natural artesanal. A panificação, que chegou como presente, se transformou em terapia, e depois em vocação. De lavador de louça a gestor de cozinha, ele passou por duas pizzarias antes de decidir abrir o próprio negócio. Em 2022, incentivado por Aline, nasceu a Grani. Com uma operação que começou em uma garagem de 17 m², a Grani ocupa hoje 240 m² na Rua Cabral, no bairro Rio Branco.

Pizza com propósito, tradição, criatividade e processo artesanal

Inspirada na tradicional pizza napoletana — feita com farinha italiana tipo 00, fermentação longa, bordas altas e assada a 450 °C —, a Grani não se limita ao clássico. O cardápio mistura tradição e inovação, com mais de 20 sabores, incluindo versões vegetarianas e veganas. Um dos diferenciais da marca está na preservação do forno a lenha em todas as suas operações — um elemento que tem se tornado raro nas pizzarias de Porto Alegre, mas que a Grani mantém como pilar essencial da experiência napoletana autêntica.

Entre os sabores autorais do cardápio, destaque para composições que equilibram tradição e inventividade.

A Margherita Di Stagioni resgata a clássica napolitana com um toque de frescor e opulência: molho de tomate San Marzano, mozzarella de búfala, manjericão fresco, tomate datterino giallo e tomate grape — tudo coroado com burrata, lascas de pecorino romano, pimenta do reino e azeite extravirgem.

A Delizioso Brie e Prosciutto aposta na cremosidade da base bianca de mozzarella de búfala e queijo brie, finalizada com presunto cru, parmesão uruguaio e um toque agridoce à escolha do cliente — entre geleia de damasco ou sweet chilli sauce.

Já a Carciofi Trifolati apresenta uma combinação delicada e aromática, com molho San Marzano, mozzarella de búfala, corações de alcachofra salteados, cebola roxa e azeite de alho, finalizada com salsa fresca.

Para os que preferem intensidade, a Il Vesúvio entrega potência e equilíbrio: molho de tomate, mozzarella de búfala, cebola caramelizada, bacon de paleta e o ardor da pimenta jalapeño.

Além da técnica, a Grani aposta em uma comunicação visual descontraída, com referências italianas e culturais — como quadros de Maradona e da Mona Lisa com pizza. A estética é assinada por Igor, que também desenvolveu o projeto arquitetônico da loja.

Festival de colaboração

Para aproximar a marca do universo gastronômico e ampliar a experiência do consumidor, Igor criou o Festival de Pizzas Sazonais — um projeto colaborativo com chefs convidados. Já participaram Marcelo Schambeck (Capincho) e Vinicius Gomes (Brado), que assinaram sabores exclusivos e trouxeram ingredientes autorais à cozinha da Grani.

Novas receitas chegam pra ficar

Os sabores da Grani também têm novidades — e alguns já nascem com status de clássicos. A grande novidade do menu é a pizza de Nduja, que agora entra para o cardápio fixo após o sucesso da versão sazonal criada em parceria com Vinicius Gomes, do Brado. A receita combina molho de tomate San Marzano, mozzarella de búfala, figos assados com mel, Friarielli napoletano, Nduja artesanal e stracciatella fresca, em uma composição intensa e cremosa. Já a La Pertutti aposta na delicadeza dos vegetais em uma base bianca: chicória marinada em azeite extravirgem com alho e limão, mozzarella de búfala, cogumelo castanho e um toque sutil de mel picante — um contraste elegante entre amargor, frescor e doçura.

Foco em experiência e comunidade

A base de clientes é composta por jovens, casais e famílias, que buscam qualidade, ambiente informal e atendimento atencioso. No almoço, a casa opera em sistema self-service com combos acessíveis. À noite, o serviço é à la carte, mas o clima segue despojado — com mesas na calçada e um movimento crescente nas redes sociais.

“A Grani nasceu em família e segue com essa alma coletiva. Boa parte da equipe é formada por pessoas próximas. Isso gera um cuidado real com o que entregamos e com quem se senta à mesa”, diz Aline.

Próximos passos

A Grani terá uma segunda unidade, já em obras — uma loja de 110 m² na Rua Miguel Tostes, voltada ao delivery, à produção de congelados e à função de cozinha central. Além da nova loja e da expansão do menu vegano, os sócios já planejam uma terceira operação em 2026. Por ora, não cogitam franquias — o modelo de crescimento será orgânico, com filiais sob controle direto.

“Queremos crescer com consistência, mantendo a qualidade e a conexão com quem nos acompanha desde o começo”, resume Igor.

Com uma trajetória que une sabor, propósito e visão de negócio, a Grani consolida-se como um case relevante no mercado gastronômico brasileiro — e uma inspiração para novos empreendedores do setor.

