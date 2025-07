Acontece Sicredi leva à Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito 2025 pautas sobre experiência do associado, juventude cooperativista e impacto positivo

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

A apresentação destacará os programas de educação desenvolvidos através da Fundação Sicredi. Foto: Alan Peebles A apresentação destacará os programas de educação desenvolvidos através da Fundação Sicredi. (Foto: Alan Peebles) Foto: Alan Peebles

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença em todo o Brasil e mais de 9 milhões de associados, marcará presença na edição de 2025 da Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito (WCUC 2025), promovida pelo WOCCU (Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, na sigla em inglês), que ocorrerá de 14 a 16 de julho, em Estocolmo, na Suécia.

O evento reunirá mais de 3 mil profissionais de cerca de 60 países. O Sicredi será representado por uma comitiva de mais de 130 lideranças. Com o tema central voltado ao impacto positivo do modelo cooperativo de crédito no mundo, o WCUC 2025 será palco de debates, painéis e palestras que abordam o futuro do cooperativismo, inovação, sustentabilidade e liderança.

O Sicredi terá papel de destaque na programação oficial, com a participação de líderes e especialistas em diversas frentes: no dia 14 de julho, César Bochi, diretor-presidente do Banco Cooperativo Sicredi, abordará o tema “Melhorando a experiência do associado com inovação e conexões humanas”, Bochi apresentará os avanços do Sicredi na jornada do associado, ressaltando como a adoção de soluções tecnológicas, aliadas ao relacionamento próximo, tem se consolidado como um diferencial competitivo em um cenário de transformação digital no setor financeiro.

No mesmo dia, Keyla Copes, gerente de Responsabilidade Social da Fundação Sicredi e Suellen Lins, especialista em educação, conduzirão a palestra “Empoderando futuras lideranças cooperativas: Jornada de desenvolvimento jovem do Sicredi”.

A apresentação destacará os programas de educação desenvolvidos através da Fundação Sicredi, com foco nas jornadas infantis e de jovens lideranças, por meio de iniciativas como o Programa A União Faz a Vida, Cooperativas Escolares, Comitê Jovem e Educação Financeira, ações que vêm preparando novas gerações para assumirem papéis de liderança no cooperativismo.

Já no dia 16 de julho, Marcio Zwierewicz, Presidente da Sicredi Campos Gerais e Grande Curitiba PR/SP, e Wellington Holbrook, CEO da Vancity, participarão de um painel chamado “Criando Impacto em Escala”, destacando boas-práticas e ações capazes de gerar impacto positivo por meio de serviços financeiros para inspirar outras cooperativas com exemplos práticos de atuação no Brasil e no Canadá.

Na oportunidade, dois jovens associados do Sicredi serão reconhecidos pelo World Council Young Credit Union People (WYCUP 2025), que premia lideranças emergentes no cooperativismo de crédito. Vitor Corá, da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, e Milena Parreira, da Sicredi Campos Gerais e Grande Curitiba PR/SP terão destaque pelo potencial de impacto global de seus projetos.

Manfred Alfonso Dasenbrock, presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ e Diretor do WOCCU, destaca que o movimento global em torno do cooperativismo de crédito tem se fortalecido, impulsionado por um propósito de desenvolvimento das pessoas e das comunidades.

“A participação do Sicredi no WCUC 2025 reforça nosso compromisso com a consolidação do cooperativismo como um modelo viável e sustentável de desenvolvimento econômico e social. A conferência será também uma

oportunidade valiosa para ampliar conexões internacionais e trocar experiências com outras cooperativas de crédito ao redor do mundo”, afirma.

Em 2024, Manfred foi reeleito como diretor do Woccu, mantendo-se como o representante brasileiro no Conselho Mundial. A votação e a posse ocorreram em Boston, nos Estados Unidos, durante a Conferência Mundial das

