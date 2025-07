Acontece RegeneraRS e BRDE lançam programa para acelerar a reconstrução no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











As inscrições estão abertas e prosseguem até o dia 31 de agosto. Foto: Divulgação As inscrições estão abertas e prosseguem até o dia 31 de agosto. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O RegeneraRS, plataforma colaborativa que atua na reconstrução e regeneração do Rio Grande do Sul após as enchentes do ano passado, e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) estão unidos em mais uma frente para apoiar soluções transformadoras diante dos desafios da transição climática.

Através do TrilhaRS — um programa de matchfunding com aporte total de até R$ 1 milhão, as duas instituições irão selecionar projetos em áreas como habitação, soluções urbanas, saúde mental, educação e cultura, enfrentamento à violência contra a mulher e negócios regenerativos.

As inscrições estão abertas a partir desta quinta-feira (10) e prosseguem até o dia 31 de agosto. Na prática, o matchfunding funciona como um catalisador de impacto: a cada R$ 1 arrecadado por um projeto na plataforma, o TrilhaRS investe mais R$ 2 (R$ 1 do RegeneraRS, e outro R$ 1 do BRDE), triplicando o valor das doações e potencializando a capacidade de transformação das iniciativas. Desta forma, o programa poderá alcançar R$ 1,5 milhão em apoio às propostas selecionadas.

A iniciativa tem a parceria da plataforma de financiamento coletivo Benfeitoria e a chamada é voltada para organizações com sede ou atuação no estado. Os valores de apoio variam conforme o porte dos projetos: até R$ 30 mil, R$ 60 mil ou R$ 120 mil.

O edital prevê a seleção de até 50 projetos, com proponentes que possuam no mínimo um ano de existência, e estejam aptos a mobilizar redes, executar suas propostas e prestar contas. Os projetos escolhidos passarão por um ciclo completo de capacitação, construção de campanha e arrecadação coletiva na plataforma da Benfeitoria até a viabilização prática das ações.

Segundo Marcel Fukayama, cofundador da Din4mo, organização responsável pela coordenação do RegeneraRS, a ação busca fortalecer a resposta da sociedade civil no processo de reconstrução do estado. “O TrilhaRS é uma inovação em políticas de reconstrução pós-desastre. É mais do que captar recursos — é cocriar soluções a partir da inteligência coletiva e da força das redes locais. Cada real mobilizado representa esperança, reconstrução e futuro mais resiliente para o Rio Grande do Sul”, destaca Fukayama.

O diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, o novo programa irá reforçar o conceito coletivo na execução dos projetos. “Os gaúchos deram enormes demonstrações de solidariedade com a tragédia climática, mas não podemos simplesmente recomeçar do mesmo jeito. Precisamos reconstruir com maior resiliência, algo que o TrilhaRS pretende deixar como legado”, projetou Busatto.

As inscrições e todas as informações estão disponíveis em: https://benfeitoria.com/TrilhaRS

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/regenerars-e-brde-lancam-programa-para-acelerar-a-reconstrucao-no-rio-grande-do-sul/

RegeneraRS e BRDE lançam programa para acelerar a reconstrução no Rio Grande do Sul

2025-07-10