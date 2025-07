Acontece FATILAB é lançado com duas mil vagas gratuitas de capacitação para pessoas com deficiência

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Com início previsto para o dia 1º de agosto, o programa é composto por formação de design e programação. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Duas mil vagas gratuitas de capacitação em design e programação são oferecidas para pessoas com deficiência e jovens em vulnerabilidade social, com idade mínima de 14 anos. A iniciativa faz parte do FATILAB, lançado nesta quinta-feira (10) no Tecnopuc, em Porto Alegre. As inscrições estão abertas até 25 de julho, pelo site www.amoresfati.org.br.

Para Martha Rosinha, vice-presidente do Instituto Amores Fati, o lançamento do FATILAB foi motivado pelo seu filho, Felipe Rosinha, que tem 19 anos e paralisia cerebral. “Meu filho é programador e é a prova de que todos são capazes. Somos ativistas pela inclusão, o que motivou a criação deste instituto”, disse emocionada.

Segundo o professor da Escola Politécnica da PUCRS e coordenador técnico do projeto TIC em Trilhas, Rafael Chanin, os participantes terão acesso gratuito ao conteúdo digital. “A parceria com o TICLAB se materializa na disponibilização da plataforma e de trilhas online e gratuitas na área de tecnologia. Essa ação visa preparar esses jovens para o mercado de trabalho, cada vez mais direcionado à tecnologia”, explicou.

Com início previsto para 1º de agosto, o programa inclui uma trilha de formação com duração de quatro meses e acompanhamento personalizado para apoiar a inserção profissional. Durante o curso, os participantes terão acesso a trilhas práticas e acessíveis em programação e design, conexão com empresas e oportunidades reais de trabalho, além de certificado. “Vamos disponibilizar locais apropriados nos bairros Bom Jesus e Sarandi para os participantes que não têm acesso à informática”, adiantou o secretário de Inclusão e Desenvolvimento Humano de Porto Alegre, Juliano Passini.

