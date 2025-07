Acontece Grupo Front apresenta projeto de nova ponte entre Lajeado e Estrela

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

A implementação da estrutura foi detalhada ao governador Eduardo Leite, ao vice Gabriel Souza e ao secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O projeto de construção de uma nova ponte entre as cidades de Lajeado e Estrela, sobre o rio Taquari, foi apresentado ao governo do Rio Grande do Sul. A estrutura, elaborada pelo Grupo Front, irá conectar a ERS-130 à ERS-129, ligando o bairro Carneiros ao aeródromo de Estrela.

Conforme o diretor de Infraestrutura do Grupo Front, Roberto Lucchese, a iniciativa atende a uma demanda antiga, mas que ganhou força após as enchentes de setembro de 2023 e maio de 2024. “Este projeto é uma resposta a essa situação de isolamento que o Vale do Taquari viveu no ano passado. Com a experiência da inundação, vimos que é essencial investir em uma solução viável e duradoura”, declarou.

Lucchese conta que o projeto foi detalhado ao governador do Estado, Eduardo Leite, ao vice-governador Gabriel Souza e ao secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi. “Fomos ao Piratini e apresentamos essa iniciativa, que visa proporcionar segurança, agilidade e favorecer a mobilidade das cidades do Vale do Taquari”, destacou.

Orçada em R$ 92 milhões, a estrutura é similar à ponte construída sobre o rio Forqueta, entre Arroio do Meio e Lajeado. O projeto conta com duas faixas de rolamento e permitirá a passagem de todos os tipos de veículos. A ponte ficará localizada 10 metros acima da cota de inundação do rio Taquari e terá prazo de conclusão de até um ano.

