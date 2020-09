Acontece BRF anuncia novo diretor de operações regionais

14 de setembro de 2020

(Foto: Divulgação)

A BRF, empresa do ramo alimentício, anunciou novidades em seu time de Operações. Rubens Modena será o novo Diretor Industrial da Regional Centro-Oeste, e ficará responsável pelas unidades localizadas nos estados de Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais.

Modena está na BRF desde 1998, e já passou por diversas áreas como Produção, Gerência de Processos e de Unidade em Herval D´Oeste e Concórdia (SC), e Uberlândia (MG). Em 2019, ele foi promovido a Diretor Industrial da Regional Central e, agora, assume a diretoria da Regional Centro-Oeste. Fabio Loch ocupará o cargo de Modena na Regional Central.

“Estou muito feliz com esse novo desafio. Essa Regional é estratégica não apenas para o desenvolvimento local, mas também para a área de exportação da companhia. Sigo com o propósito de entregar grandes resultados e, principalmente, de ajudar a levar para a mesa de todos produtos de qualidade”, comentou Rubens Modena entusiasmado com o seu novo cargo.

