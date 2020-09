Acontece Cotrijal promove live para comemorar seus 63 anos de história

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Sede da Cotrijal, em Não-Me-Toque. (Foto: Divulgação/ Cotrijal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (14), a Cotrijal vai realizar uma live para comemorar os seus 63 anos de história. O evento virtual vai ser transmitido através do canal do YouTube e também pelo Facebook da cooperativa, a partir das 19h30. A programação vai contar com a participação virtual dos associados e de personalidades, além de muita música boa com Neto Fagundes. As grandes atrações são do João Luiz Corrêa e o Grupo Campeirismo e a Banda Passarela.

O evento é uma forma de homenagear aos associados, colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros, responsáveis pela trajetória de sucesso da cooperativa. Nos últimos cinco anos, a Cotrijal duplicou o faturamento. Em 2015, faturou R$ 1,351 bilhão. Em 2019, alcançou R$ 2,353 bilhões.

“A Cotrijal chega aos 63 anos fortalecida, projetando investimentos em inovação e crescendo em atuação junto aos produtores e ao mercado. Estamos trabalhando no planejamento estratégico para os próximos cinco anos e a meta é continuarmos avançando em crescimento, com sustentabilidade”, afirma o presidente da cooperativa, Nei César Manica.

Além disso, haverá o lançamento da campanha comemorativa aos 63 anos, que ressalta a importância do trabalho conjunto para o sucesso da Cotrijal. “Cooperar nos faz grandes. Como cooperativa, vamos sempre estar ao lado do nosso produtor e trabalhando juntos para fortalecer o campo e as cidades”, destaca o vice-presidente, Enio Schroeder.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece