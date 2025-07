Inter Goleiro promissor do Inter embarca para reforçar clube da Itália

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

Henrique Menke, que vinha treinando com a equipe principal do Inter, está de saída por empréstimo. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Henrique Menke, que vinha treinando com a equipe principal do Inter, está de saída por empréstimo. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional) Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

O Inter encaminhou a venda da joia da base para o Como, da Itália. Henrique Menke, goleiro destaque do Celeiro de Ases, já foi liberado pelo Colorado e viajou para definir os últimos detalhes da negociação. O modelo da transação discutido entre os dirigentes do clube italiano e do clube gaúcho é de empréstimo por um ano, com opção de compra fixada.

A equipe italiana, que atualmente disputa as competições do Velho Continente, é comandada pelo ídolo espanhol Cesc Fàbregas. Nesta primeira janela do ano, o Como gastou cerca de 50 milhões de euros, o que vem chamando a atenção de diversos clubes europeus.

Com o retorno do goleiro titular Sérgio Rochet, Henrique Menke acabou perdendo o espaço que vinha conquistando no Inter. Titular da equipe sub-20, Menke trabalhava ocasionalmente com o elenco profissional. Além do uruguaio Rochet, o jovem enfrentava forte concorrência, como Ivan Quaresma — que assumiu a titularidade durante a ausência de Rochet e Kauan Jesus.

Diante desse cenário, os dirigentes colorados enxergaram no empréstimo ao Como uma oportunidade para que o atleta de 18 anos tenha mais minutos em campo e ganhe experiência. Menke integrou a Seleção Brasileira que conquistou o título do Sul-Americano Sub-20, no início do ano, vencendo o Chile na final.

