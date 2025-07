Rio Grande do Sul Mulheres são 79% dos inscritos para o programa CNH Social no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Cada inscrito poderá verificar sua situação por meio da Central de Serviços, e os selecionados também serão informados por e-mail. Foto: Reprodução Cada inscrito poderá verificar sua situação por meio da Central de Serviços, e os selecionados também serão informados por e-mail. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As mulheres representaram 79% dos mais de 281 mil inscritos no programa CNH Social, encerrado nesta semana no Rio Grande do Sul. O programa, promovido pelo DetranRS em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), oferecerá três mil serviços gratuitos de habilitação a pessoas em situação de vulnerabilidade inscritas no CadÚnico ou no programa Devolve ICMS.

Entre as 221 mil mulheres inscritas, a maior parte optou pelas categorias A e B – para motos e carros – que somaram 86% do total de pedidos. Os demais serviços, como adição ou mudança de categoria, receberam quase 40 mil inscrições: 23,3 mil para adição e 16,5 mil para mudança.

Porto Alegre lidera o ranking dos municípios com maior número de inscritos, com 64.507 pessoas. Em seguida aparecem Pelotas (13.910), Canoas (9.928), Santa Maria (7.331), Bagé (6.821), Uruguaiana (5.599), São Leopoldo (5.465), Gravataí (4.034), Novo Hamburgo (3.840), Caxias do Sul (3.693) e Passo Fundo (2.955).

A seleção dos beneficiados será feita por sorteio no dia 17 de julho, utilizando o aplicativo da Nota Fiscal Gaúcha, sob coordenação da Procergs. O processo seguirá as mesmas regras de aleatoriedade, segurança e auditoria aplicadas naquele programa, com base nos números da Loteria Federal.

Após o sorteio, o DetranRS fará a checagem dos requisitos legais por meio da Base Nacional de Condutores. Serão excluídos candidatos com processos de habilitação em andamento, penalidades ativas (suspensão ou cassação) ou registro de crime de trânsito.

A lista com os contemplados será publicada no site do DetranRS e no Diário Oficial do Estado no dia 21 de julho. Cada inscrito poderá verificar sua situação por meio da Central de Serviços, e os selecionados também serão informados por e-mail.

Quem for sorteado terá até 5 de setembro para iniciar o processo de habilitação em um Centro de Formação de Condutores (CFC) de sua escolha. Além dos documentos exigidos, será necessário comprovar residência no Estado há ,pelo menos, dois anos e declarar ciência e aceitação das regras do programa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/mulheres-sao-79-dos-inscritos-para-o-programa-cnh-social-no-rio-grande-do-sul/

Mulheres são 79% dos inscritos para o programa CNH Social no Rio Grande do Sul

2025-07-11