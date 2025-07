Brasil Bicheiro em Porsche blindado sofre atentado a tiros em avenida no Rio

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Quando a polícia chegou, nem o Porsche de Vinicius nem qualquer outro veículo foram encontrados. Foto: Reprodução Quando a polícia chegou, nem o Porsche de Vinicius nem qualquer outro veículo foram encontrados. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O contraventor Vinicius Pereira Drumond, apontado como um dos membros da nova cúpula do jogo do bicho do Rio de Janeiro, sofreu uma tentativa de execução na manhã desta sexta-feira (11) na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense.

O ataque ocorreu por volta das 11h na Avenida das Américas, a principal do bairro, perto da Estação Ricardo Marinho do BRT. Vinicius estava em um Porsche blindado quando houve a emboscada. A porta e a janela do motorista e do carona ficaram crivadas de balas.

Testemunhas contaram que supostos seguranças do contraventor, que saíram de outros automóveis, reagiram, e mais tiros foram ouvidos.

Quando a polícia chegou, nem o Porsche de Vinicius nem qualquer outro veículo foram encontrados — mas uma equipe da TV Globo localizou o carro do contraventor parado em um hospital do bairro. Como não se sabia se havia mais alguém no automóvel, não era possível detalhar quem buscou atendimento.

Por causa do incidente, um trecho da pista central da avenida, no sentido Zona Sul, foi interditado para perícia. Por volta das 12h30, o trânsito foi liberado.

Investigado por furto de combustível

Filho de Luizinho Drumond – presidente da escola de samba Imperatriz Leopoldinense morto em julho de 2020 –, Vinicius foi alvo de buscas, em fevereiro deste ano, da Operação Ouro Negro, contra o furto de combustíveis de dutos subterrâneos da Petrobras.

Segundo a investigação da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), Vinicius era o chefe estratégico e financeiro da quadrilha. O bando agia no RJ e em outros estados e extraía sobretudo petróleo, a fim de revendê-lo como matéria-prima para a produção de asfalto, borracha e plástico.

Vinicius é considerado um dos chefes da contravenção, ao lado de Adilsinho e de Rogério Andrade. Herdou do pai pontos do bicho na Zona da Leopoldina, que compreende bairros como Ramos (onde fica a Imperatriz), Manguinhos, Maré, Bonsucesso, Complexo do Alemão, Penha, Parada de Lucas e Vigário Geral.

“Drumond ascendeu rapidamente no mundo do crime organizado, expandindo seus negócios ilícitos para além do jogo do bicho”, descreveu a polícia, na época da Ouro Negro.

Vinicius também puxou do pai a influência na Imperatriz — atualmente, a escola é presidida pela irmã de Luizinho. O sobrinho chegou a ser um dos vice-presidentes, mas não foi muito participativo do dia a dia da agremiação.

Na terça-feira, porém, Vinicius foi anunciado como patrono da escola de samba Em Cima da Hora, que disputa a Série Ouro do carnaval carioca. A agremiação explicou que Vinicius “sempre esteve presente nos bastidores” da Azul e Branca.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/bicheiro-em-porsche-blindado-sofre-atentado-a-tiros-em-avenida-no-rio/

Bicheiro em Porsche blindado sofre atentado a tiros em avenida no Rio

2025-07-11