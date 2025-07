Grêmio Mano vê retorno de 3 jogadores e projeta o Grêmio contra o Cruzeiro

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

Kannemann está recuperado de caso gripal e reforça a zaga do Grêmio. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Kannemann está recuperado de caso gripal e reforça a zaga do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Depois da vitória do Grêmio na decisão da Recopa Gaúcha contra o São José, por 2 a 0, o próximo desafio do Tricolor será contra o Cruzeiro, neste domingo (13), às 20h30min, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, visando esse confronto, o técnico Mano Menezes conta com reforços em todos os setores: defesa, meio-campo e ataque.

Kannemann, que chegou a ser relacionado para a partida contra o São José, acabou desfalcando o time por conta de sintomas gripais e foi vetado de última hora pelo departamento médico. Jemerson assumiu a vaga, mas, com o retorno do argentino multicampeão pelo Grêmio, deve voltar para o banco de reservas.

Villasanti, que retornou após dez dias de recesso devido à Copa do Mundo de Clubes, chegou depois dos demais companheiros e, por isso, foi preservado tanto no jogo-treino contra o Aimoré quanto na final contra o São José. Agora, 100% fisicamente, o uruguaio deve formar dupla com Alex Santana no meio-campo, já que Dodi está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Talvez o principal reforço seja o retorno do artilheiro da temporada: Braithwaite. Recuperado de um desconforto no tornozelo, o atacante retoma sua vaga como titular no ataque do Grêmio. Com isso, Arezo volta para o banco após ter sido titular contra o São José — partida em que ganhou espaço em meio à polêmica envolvendo seu desejo de ser transferido para o Peñarol, do Uruguai.

Com esses três retornos, Mano Menezes terá mais dois dias de treinamento — sexta-feira (11) e sábado (12) — para ajustar a equipe e definir o time ideal para encarar os mineiros. A provável escalação do Grêmio é:

Tiago Volpi (GOL); Gustavo Martins (LD), Wagner Leonardo (ZAG), Kannemann (ZAG) e Lucas Esteves (LE); Villasanti (VOL), Alex Santana (VOL); Alysson (PD), Cristaldo (MEI) e Amuzu (PE); Braithwaite (ATA).

2025-07-11