Esporte Brasil vence a Polônia na Liga das Nações de vôlei feminino

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

O bloqueio foi um dos principais trunfos do Brasil no duelo. Foto: Reprodução O bloqueio foi um dos principais trunfos do Brasil no duelo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Brasil derrotou a Polônia por 3 sets a 1 nesta sexta-feira (11), em confronto direto pela vice-liderança da Liga das Nações feminina de vôlei. Com parciais de 25/22, 25/21, 21/25 e 25/22, a equipe comandada por Zé Roberto Guimarães conquistou sua sétima vitória consecutiva na competição e manteve a segunda colocação, com 10 triunfos em 11 jogos. Foi também o terceiro resultado positivo da Seleção na etapa de Chiba, no Japão.

Sem Ana Cristina, que sofreu uma lesão no joelho durante a vitória contra a França, Gabi assumiu o protagonismo do ataque brasileiro. A capitã terminou a partida como a maior pontuadora do time, com 24 acertos, sendo cinco deles em bloqueios.

Julia Bergmann também se destacou. A ponteira teve sua melhor atuação nesta edição da Liga das Nações, marcando 22 pontos – 20 no ataque e dois no saque. Ao lado de Gabi, foi decisiva para o domínio ofensivo da equipe brasileira.

O bloqueio foi um dos principais trunfos do Brasil no duelo. A seleção marcou 16 pontos nesse fundamento, contra 11 das polonesas. Julia Kudiess, líder em bloqueios da competição, anotou seis. Gabi contribuiu com cinco, Diana com quatro e Tainara com um.

Do outro lado da quadra, a Polônia apostou no poder ofensivo de Lukasik e Stysiak, mas encontrou dificuldades para superar o paredão brasileiro. A defesa compacta e o bom posicionamento da Seleção limitaram a ação das principais atacantes adversárias.

Com o resultado, o Brasil garantiu pelo menos a segunda colocação na primeira fase, já que não pode mais ser alcançado por japonesas ou polonesas. A equipe soma 28 pontos, atrás apenas da Itália, única invicta da competição até agora, com um jogo a menos.

O próximo compromisso da Seleção Brasileira será no domingo (14), às 6h45min (horário de Brasília), diante do Japão, país-sede da última etapa da fase classificatória.

Caso a Itália tropece no sábado, as brasileiras ainda poderão entrar em quadra com chances de fechar a fase na liderança.

