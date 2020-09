Acontece Mais de 80% dos hotéis já reabriram em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Plaza São Rafael Hotel está operando com 50% da sua capacidade. (Foto: Reprodução/ TV Pampa)

Aos poucos, os hotéis de Porto Alegre estão retornando as suas atividades, conforme um levantamento realizado pelo Sindicato dos Hotéis da capital gaúcha. Devido a pandemia do novo coronavírus, eles operam com restrições desde o dia 20 de março.

A rede hoteleira de Porto Alegre conta com oito mil leitos. Antes da Covid-19 a taxa de ocupação ficava em torno de 60%, com a chegada do vírus a taxa caiu para 15%. Agora, o setor tenta se recuperar e os serviços de hospedagem estão abrindo as portas novamente, já que muitos estavam fechados devido ao alto custo para manter os estabelecimentos em meio a baixa procura.

“Já abriu mais de 80% dos hotéis, um pouco menos de 20% permanece fechado para aguardar um melhor momento para abrir. O movimento está fraco, a ocupação dos que estão abertos está muito baixa, a tarifa média também está baixa em decorrência disso, até porque os serviços estão limitados. Então, os hotéis estão cobrando menos porque a pessoa não pode usufruir de todos os serviços”, explicou o presidente do Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre, Carlos Henrique Schmidt.

Na sexta-feira passada (04) foi publicado um decreto no Diário Oficial de Porto Alegre, que autoriza o uso das áreas destinadas para refeições nos hotéis. Antes, o café da manhã era entregue no quarto do hóspede. Essa nova medida dá mais um alívio para o setor.

“Finalmente nós conseguimos uma autorização para que as refeições possam ser servidas nas instalações hoteleiras, antes podíamos trabalhar só das 11h até às 17h. Com essa autorização da prefeitura, a gente acredita que a situação vai se normalizar”, relatou Schmidt.

Um dos mais tradicionais hotéis da capital, o Plaza São Rafael Hotel, localizado no centro da cidade, reabriu nessa semana. O estabelecimento estava fechado desde o início de abril em razão da pandemia. A Gerente-Geral do serviço de hospedagem falou da satisfação de retomar as atividade e poder receber novamente os visitantes. “Eu estou muito feliz, muito contente porque foram cinco meses fechados. Nós estudamos e tivemos muito aprendizado e queremos trabalhar”, contou a Gerente-Geral do Plaza São Rafael Hotel, Márcia Achutti.

Medidas de segurança adotadas pelo Plaza São Rafael

O Plaza São Rafael Hotel conta com 220 apartamentos, conforme o decreto publicado pela prefeitura de Porto Alegre, o local pode operar com 50% da sua capacidade. Para atender os clientes com segurança, o serviço de hospedagem seguiu as determinações dos órgãos de saúde, e assim aumentar a proteção de todos e diminuir os riscos de contaminação pela Covid-19. Confira as principais adaptações:

Adoção de novos EPIs pelos colaboradores, com destaque para a utilização de máscaras no tempo integral de suas jornadas de trabalho, além de algumas funções utilizarem protetores faciais;

Cuidados ainda maiores em relação aos uniformes dos colaboradores com a adoção de mais itens;

Extensão do protocolo de segurança, que não se limita a instruções ao colaborador apenas no ambiente profissional, mas também em suas residências;

Adição de produtos de higienização e sanitização.

Novidades

Para tentar se recuperar economicamente, o hotel passou por algumas adaptações, alguns quartos viraram escritório de trabalho. Além desta mudança, ele reabriu com mais novidades. A gerente de marketing da Rede Plaza de Hotéis, Cláudia Hörbe, detalhou sobre elas.

“Estamos trazendo gastronomia, em breve agora no final de setembro vai inaugurar o expresso Plaza no que entra no hotel, à esquerda uma cafeteria nova. Também estamos com o Plaza Hub, um ambiente de coworking para locação e também o Estúdio Plaza, uma nova modalidade de eventos”.

Gastronomia, Plaza Hub e Estúdio Plaza

A gastronomia do hotel ficará a cargo da Mule Bule Eventos Gastronômicos. O grupo vai renovar os cardápios e vai projetar a modernização do restaurante e café da manhã. O ambiente Plaza Hub foi projetado para dar conforto e segurança para os clientes desenvolverem o seu trabalho em uma sala do hotel. Os pacotes podem ser mensais, diários e anuais. Já o Estúdio Plaza oferece equipamentos modernos para a realização dos eventos híbridos. O objetivo é garantir uma experiência diferenciada com uma transmissão, com alta qualidade de imagem, som e conexão com interatividade e tecnologia.

