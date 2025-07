Grêmio Grêmio goleia por 5 a 1 o Juventude e conquista o Campeonato Gaúcho sub-17

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Vencendo os dois jogos o Grêmio fecha a competição com a melhor defesa e o melhor ataque Foto: Angelo Pieretti/Grêmio Vencendo os dois jogos o Grêmio fecha a competição com a melhor defesa e o melhor ataque. (FOTO: ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA) Foto: Angelo Pieretti/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio confirmou a conquista do Campeonato Gaúcho Sub-17 ao vencer o Juventude por 5 a 1, neste sábado (12), no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. A partida foi válida pela final do torneio estadual, e somada ao resultado da ida — vitória por 1 a 0 em Eldorado do Sul — garantiu o título da competição ao clube gremista.

A equipe tricolor mostrou superioridade técnica e tática ao longo dos 90 minutos. Os gols da vitória foram anotados por Harlley, Izaac Lobato, Danillo (2) e Benjamin. O gol de honra do Juventude foi marcado por Begliardi, em cobrança de pênalti.

Com o resultado, o Grêmio fechou a campanha com números expressivos: foram 11 vitórias, um empate e uma derrota em 13 jogos. O time também terminou com o melhor ataque (55 gols marcados) e a melhor defesa (apenas 9 gols sofridos). O artilheiro da competição foi o capitão gremista João Borne, com 10 gols.

O técnico Fernando Garcia utilizou os seguintes jogadores na final: Vitão; Vitor Ramon, David Brendo, Richard e Bernardo Ferreira; Danillo, Rafael Gomes; Roger, João Borne, Izaac Lobato; Harlley. Durante o jogo, entraram: Vagner, Lucas Rian, Lucas Barros, Benjamin, Bryan Gustavo e Jhon.

O título reforça o trabalho consolidado nas categorias de base do Grêmio e destaca o potencial da geração que pode abastecer o elenco principal nos próximos anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-goleia-por-5-a-1-o-juventude-e-conquista-o-campeonato-gaucho-sub-17/

Grêmio goleia por 5 a 1 o Juventude e conquista o Campeonato Gaúcho sub-17

2025-07-12