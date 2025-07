Inter No Beira-Rio, Inter enfrenta o Vitória pelo Brasileirão e busca escapar da zona de rebaixamento

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2025

Depois de 30 dias sem jogar, o Inter busca o triunfo no Beira-Rio Foto: Divulgação/Internacional Depois de 30 dias sem jogar, o Inter busca o triunfo no Beira-Rio. (Foto: Divulgação/Internacional) Foto: Divulgação/Internacional

Após o intervalo mais longo entre rodadas nos últimos anos, o Inter retorna ao Campeonato Brasileiro neste sábado (12), às 16h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre, para enfrentar o Vitória pela 13ª rodada da competição. Com 30 dias sem jogos e sem vitórias, o Colorado entra em campo pressionado, ocupando a 17ª colocação da tabela — a primeira dentro da zona de rebaixamento.

Com os mesmos 11 pontos em 12 jogos, Vitória e Inter protagonizam um confronto direto pela permanência na Série A. Uma vitória nesta tarde garante momentaneamente a saída do Z-4 para o time gaúcho. No entanto, a torcida espera mais: quer que o time reencontre não apenas os três pontos, mas também boas atuações.

A expectativa inicial da comissão técnica era encerrar o primeiro trecho do Brasileirão na parte de cima da tabela, mas o desempenho ficou aquém. Em 12 jogos, o Inter venceu apenas duas vezes, empatou cinco e perdeu outras cinco. Marcou 12 gols e sofreu 18 — desempenho que coloca a equipe entre as defesas mais vazadas do torneio, atrás apenas do Juventude, que levou 24.

O último triunfo foi ainda no dia 26 de abril, contra o próprio Juventude, por 3 a 1. Desde então, a equipe soma seis partidas sem vencer: dois empates e quatro derrotas, duas delas por goleada. Agora, após um período de férias de 15 dias e duas semanas de treino intensivo, o time volta a campo com mudanças importantes.

Entre baixas e retornos, a equipe perdeu Fernando por lesão no joelho direito, com rompimento parcial do ligamento cruzado posterior, sofrida na partida contra o Fluminense.

Em compensação, quatro atletas deixaram o departamento médico e estão novamente à disposição: Sergio Rochet, Victor Gabriel e Carbonero devem começar como titulares, enquanto Gabriel Mercado — fora desde setembro de 2024 — retorna ao banco de reservas após nove meses de recuperação.

Por outro lado, Bernabei ainda não tem liberação médica e segue fora por lesão muscular na coxa esquerda, também ocorrida contra o Fluminense.

Com isso, a provável escalação do Inter para encarar o Vitória tem: Sergio Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Ramon; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero.

No Beira-Rio, será hora de matar a saudade — e buscar um resultado que reacenda a esperança colorada na temporada.

