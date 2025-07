Grêmio Grêmio enfrenta o Cruzeiro neste domingo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Alex Santana e Villasanti vão fazer dupla de volantes do Grêmio contra o Cruzeiro. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio volta a disputar o Campeonato Brasileiro neste domingo (13), às 20h30, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 13ª rodada do torneio. O Tricolor é o 11º colocado com 16 pontos, quatro de diferença para o G6 e cinco para o Z4. Já a Raposa é a vice-líder com 24 pontos, mesmo número do Flamengo.

A partida do título da Recopa Gaúcha contra o São José na última terça-feira (8) deu indicativos do time tricolor para o jogo com a Raposa. Lucas Esteves será o titular da lateral esquerda, já que o clube gaúcho não pagou a multa para ter Marlon.

Alex Santana estreou no confronto realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e deve ser mantido na equipe. Titular ao seu lado, Dodi está suspenso. Villasanti, que não estava 100% para atuar na Recopa, vai estar nos 11 iniciais.

Um dos reservas da posição, Cuéllar teve uma lesão da coxa detectada e desfalca o time gaúcho.

Outro atleta que ficou de fora contra o Zeca, mas retorna contra o Cruzeiro, é Kannemann. O zagueiro voltou aos treinamentos nesta quinta-feira (10).

Antes, nessa quarta-feira (9), Braithwaite também participou das atividades no campo do CT Luiz Carvalho após ser ausência na Recopa. O dinamarquês sentiu dores no tornozelo direito no início da semana, mas está treinando normalmente e deve ocupar a titularidade no lugar de Arezo.

Na ponta esquerda, Olivera ainda é dúvida após acidente doméstico em que teve seu pé queimado por água quente. Amuzu surge como opção.

Retrospecto

Desde 1971, as equipes já se enfrentaram 55 vezes pela competição nacional. Apesar da vantagem mineira no número total de vitórias — são 23 para o Cruzeiro contra 18 do Grêmio — o tricolor ostenta um desempenho sólido, especialmente quando joga em seus domínios.

O retrospecto no Mineirão não é favorável à equipe gaúcha. Dos 26 jogos realizados com mando de campo da Raposa, foram 16 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas em casa. Esse dado mostra como o fator local costuma ser decisivo para os mandantes, que transforma o Mineirão em um verdadeiro caldeirão contra o adversário gaúcho.Das 26 partidas disputadas

Ao todo, o Grêmio marcou 62 gols e sofreu 70 nos duelos contra os mineiros, o que representa uma média de 1,13 gol por partida. Embora tenha sido superado no saldo, o time gaúcho teve sua parcela de domínio em determinados períodos — como a sequência de quatro vitórias consecutivas, sua melhor série positiva no clássico, e uma invencibilidade de quatro jogos, seu maior período sem derrotas para o adversário.

Neste novo capítulo da rivalidade, o Grêmio terá a oportunidade de reforçar sua recuperação na tabela e também de equilibrar ainda mais o histórico. Com elenco renovado, comissão técnica trabalhando ajustes táticos e a expectativa de contar com retornos importantes, o Grêmio aposta na força coletiva e no desempenho consistente em casa como trunfos para superar o adversário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-enfrenta-o-cruzeiro-neste-domingo-pelo-brasileirao/

Grêmio enfrenta o Cruzeiro neste domingo pelo Brasileirão

2025-07-12