Esporte Tênis: Iga Swiatek ganha por placar histórico e permanece invicta em finais Slam

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Iga Swiatek (foto) venceu a Amanda Anisimova e garantiu o inédito título de Wimbledon Foto: Divulgação/Redes Sociais Iga Swiatek vence a Amanda Anisimova e garante o inédito título de Wimbledon. (Foto: Divulgação/ Redes Sociais) Foto: Divulgação/Redes Sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, escreveu mais um capítulo glorioso em sua trajetória no tênis ao conquistar neste sábado (12) seu primeiro título de Wimbledon.

A vitória sobre Amanda Anisimova, marcada por um duplo 6-0, não apenas assegurou seu sexto troféu de Grand Slam como também representou a centésima vitória da atleta em torneios deste nível. Aos 24 anos, Swiatek segue invicta em finais de Slam.

O placar avassalador — 6/0, 6/0 — não era visto em uma final de Wimbledon desde 1911 e só teve outro precedente na Era Aberta em 1988, com Steffi Graf em Roland Garros. A atuação dominante da polonesa reafirma seu protagonismo no circuito, mesmo em um torneio historicamente desafiador para seu estilo de jogo.

Apesar das conquistas anteriores — quatro títulos em Roland Garros e um no US Open — Iga admitiu surpresa com o troféu em Londres. “Honestamente, eu nem sonhava comigo, para mim isso estava tão distante…”, afirmou após a partida. Emocionada, ela agradeceu à equipe e destacou o papel do técnico, mencionando os “altos e baixos” vividos no processo de evolução.

A tenista também falou sobre a pressão que sente em Wimbledon e o esforço feito para se adaptar à quadra central. “Sempre fiquei um pouco ansiosa, porque estar aqui é uma grande pressão. Mas esse ano eu aproveitei muito e consegui evoluir meu jogo para me sentir confortável.”

Com este título, Swiatek reforça sua posição como uma das maiores da atualidade. Líder do ranking por 125 semanas, ela demonstra consistência e excelência em todos os pisos, adaptando seu estilo e enfrentando o peso da expectativa com maturidade e brilho técnico.

Agora com seis troféus de Grand Slam, incluindo o inédito triunfo em Wimbledon, a estrela, polonesa segue fazendo história — com carisma e humildade que cativa fãs ao redor do mundo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/tenis-iga-swiatek-ganha-por-placar-historico-e-permanece-invicta-em-finais-slam/

Tênis: Iga Swiatek ganha por placar histórico e permanece invicta em finais Slam

2025-07-12