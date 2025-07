Rio Grande do Sul Serviços de Libras a cidadãos com deficiência auditiva começam a ser oferecidos em todas as unidades Tudo Fácil no RS

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2025

Ação abrange intermediação, interpretação e tradução de Libras por meio da Plataforma Digital Inteligente Foto: Luis André Pinto/Secom (Foto: Luis André Pinto/Secom) Foto: Luis André Pinto/Secom

A partir da segunda-feira (14), todas as nove Centrais de Atendimento ao Cidadão – Tudo Fácil, espalhadas pelo Rio Grande do Sul, passam a oferecer serviços na Libras (Língua Brasileira de Sinais) para pessoas com deficiência auditiva. A ação abrange intermediação, interpretação e tradução de Libras por meio da Plataforma Digital Inteligente.

O Tudo Fácil concentra os principais serviços demandados pelos cidadãos, como a primeira via da carteira de identidade, e está presente em Porto Alegre e em outros seis municípios gaúchos.

“Com a conclusão do treinamento dos colaboradores do Tudo Fácil, estamos prontos para oferecer serviços de Libras em todas as unidades do Estado, em mais uma ação para ampliar a acessibilidade e modernizar o atendimento”, explicou a titular da SPGG [Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão], Danielle Calazans. “Sabemos da importância das centrais para os cidadãos, especialmente na obtenção de documentos, por isso, seguir democratizando o acesso é fundamental”, acrescentou.

Como funciona o atendimento

Durante o atendimento, o intérprete de Libras irá se comunicar por videochamada ou texto com o cidadão surdo. A mensagem será decodificada por áudio ao atendente do Tudo Fácil, para facilitar a comunicação.

O acesso ao ambiente virtual se dará pela captura de QR Code disponibilizado em cartazes no interior da unidade ou pelo link de acesso informado ao cidadão atendido.

O recurso de tradução e interpretação de Libras será acessado diretamente nos celulares dos cidadãos, de forma on-line e sem custos. Caso o usuário não possua aparelho telefônico, as unidades Tudo Fácil disponibilizarão computadores com câmera.

Unidades do Tudo Fácil

Além das três sedes em Porto Alegre (localizadas no Centro, na Zona Norte e na Zona Sul), Tudo Fácil conta com unidades em Caxias do Sul, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria. Em breve, a rede se expandirá para a Região Metropolitana, com uma nova central de atendimento em Gravataí.

Serviços de Libras a cidadãos com deficiência auditiva começam a ser oferecidos em todas as unidades Tudo Fácil no RS

