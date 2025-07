Política “Precisamos deixar a política de lado”, diz o governador Tarcísio de Freitas sobre tarifaço

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Governador reforça apelo para que Lula busque acordo e evite retaliações dos EUA Foto: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP Foto: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), afirmou, em entrevista coletiva neste sábado (12), que a questão da sobretaxa dos produtos brasileiros, imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última semana, pode ser resolvida se a política for deixada de lado.

“Acho que o momento demanda união de esforços, demanda sinergia, porque é algo complicado para o Brasil, é algo complicado para alguns segmentos da nossa indústria, do nosso agronegócio. A gente precisa estar de mãos dadas agora para resolver, deixar a questão política de lado e vamos tentar resolver essa questão”, disse o governador após agenda no município de Cerquilho (SP).

O governador ainda voltou a cobrar que o governo brasileiro negocie com os Estados Unidos. “A competência para fazer a negociação é do governo federal, da diplomacia brasileira”, afirmou.

Tarcísio ainda foi questionado sobre ter procurado ministros do STF para pedir autorização para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) viajasse aos Estados Unidos com o objetivo de negociar diretamente com Trump a suspensão do tarifaço, fato que ele negou. “Assinei alguma petição? Não. Isso é bobagem”, respondeu o governador.

Na última sexta-feira (11), Tarcísio afirmou que não houve qualquer contato com ministros da Supremo sobre o tema, tampouco pedido para interceder pela liberação do passaporte de Bolsonaro, que segue apreendido por decisão do STF no âmbito das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado.

“O que nos cabia e a movimentação que foi feita foi conversar com o encarregado de negócios da embaixada americana, pra sensibilizar, pra mostrar qual é a situação do estado de São Paulo”, afirmou.

Através das redes sociais, Tarcísio afirmou que se reuniu com Gabriel Escobar, Encarregado de Negócios da Embaixada dos EUA no Brasil, em Brasília, na manhã de sexta-feira (11).

Segundo o aliado de Jair Bolsonaro, a conversa foi sobre “as consequências da tarifa para a indústria e agro brasileiro e também o reflexo disso para as empresas americanas”. Nesta semana, o governador também declarou que o tarifaço tem impacto negativo para a economia de São Paulo.

“O impacto é negativo. O maior destino de exportações industriais do estado de São Paulo é os Estados Unidos. Pega empresas importantes como a Embraer, que fechou grandes contratos recentemente, então é algo que a gente precisa resolver”, declarou Tarcísio após agenda na capital.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/precisamos-deixar-a-politica-de-lado-diz-o-governador-tarcisio-de-freitas-sobre-tarifaco/

“Precisamos deixar a política de lado”, diz o governador Tarcísio de Freitas sobre tarifaço

2025-07-12