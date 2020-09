Acontece Ação do Simers alerta sobre prevenção ao suicídio

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Reprodução/ Site Simers)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) promoveu uma uma ação de incentivo aos atos e reflexão sobre a valorização da vida, na última quinta-feira (10), Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Uma equipe de promotores esteve em três hospitais do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) em Porto Alegre: Nossa Senhora da Conceição, Cristo Redentor e Fêmina. Nesses locais, foram realizadas entregas de folders e de balões a quem circulava pelas instituições de saúde.

O objetivo era chamar a atenção sobre o tema de referência do Setembro Amarelo, mês voltado para ações de conscientização contra o suicídio. A ação faz parte de uma série de atividades estabelecidas na campanha “Encha sua Vida de Alegria”, lançada pelo Simers em alusão ao Setembro Amarelo 2020. No material informativo, a entidade médica faz um alerta sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Já os balões em formato de sorrisos foram escolhidos para reforçar a temática da campanha: a alegria.

“Para o Simers, cuidar de quem cuida é zelar pela vida de toda a sociedade”, observa o presidente da entidade, Marcelo Matias, ao destacar que a campanha desse ano do Setembro Amarelo busca incentivar mensagens e atitudes positivas, “as quais beneficiam o bem estar e a saúde das pessoas”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece