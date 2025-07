Rio Grande do Sul Semana inicia com mais de 10 mil oportunidades de emprego no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2025

Das ocupações disponibilizadas, 8.283 aceitam pessoas com deficiência. Foto: ABr

A partir desta segunda-feira (14), as agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul disponibilizam 10.147 oportunidades de emprego. Desse total 8.854 são permanentes, 1.200 temporárias, 61 para Jovem Aprendiz e 32 para estágio. Das ocupações disponibilizadas, 154 são exclusivas para pessoas com deficiência e 8.283 aceitam pessoas com deficiência.

As vagas são atualizadas diariamente. Os interessados em se candidatar às oportunidades de emprego podem comparecer na unidade mais próxima com documento de identificação com CPF e foto ou acessar Portal Emprega Brasil ou CTPS Digital. A relação de endereços das unidades está disponível no site da FGTAS, em fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Do total das 10.147 vagas abertas, o setor econômico com mais vagas é o da indústria com 38% das vagas, serviços com 27% e comércio 22% das oportunidades. Das vagas, 85% não exigem experiência e 33% não exige escolaridade. Ainda em relação a escolaridade 22% das vagas exigem Ensino Fundamental completo e 21% exigem Ensino Fundamental incompleto. Com relação a remuneração, 64% variam de 1 a 1,5 salários mínimos.

As agências com os maiores números de oportunidades abertas são: Nova Santa Rita (560), Erechim (479), Santa maria (336), Caxias do Sul (319) e Candelária (313).

As ocupações com os maiores números de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (1.865), operador de caixa (558), auxiliar de logística (434), faxineiro (370), auxiliar no processamento de fumo (349), trabalhador polivalente da confecção de calça (298), servente de obras (265), auxiliar nos serviços de alimentação (233) e vendedor de comércio varejista (221).

Porto Alegre e Região Metropolitana

Em Porto Alegre e Região Metropolitana as agências da FGTAS possuem 3.107 vagas de trabalho sendo 2.784 permanentes e 310 temporárias, 02 para Jovem Aprendiz e 11 estágios. Das ocupações disponibilizadas, 39 são exclusivas para pessoas com deficiência e 1.960 aceitam pessoas com deficiência.

O setor de serviços é o destaque com 45% das oportunidades, indústria com 27% e comércio com 18%. Com relação a experiência na função 83% das vagas não exigem experiência e a com relação a escolaridade 29% das oportunidades exigem Ensino Fundamental completo e 28% Ensino Médio completo. A remuneração das oportunidades, 64% variam de 1 a 1,5 salários mínimos.

As agências com maior número de vagas são: Nova Santa Rita (560), Campo Bom (264), Sapiranga (263), Porto Alegre (233), Canoas (218) e São Leopoldo (216).

As ocupações com as maiores quantidades de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (482), auxiliar de logística (399), faxineiro (132), auxiliar nos serviços de alimentação (115), trabalhador polivalente da confecção de calça (105), operador de caixa (98), ajudante de motorista (84), soldador (82), cozinheiro em geral (76) e vendedor de comércio varejista (66).

Oportunidades

– Agência Porto Alegre Zona Norte (Baltazar de Oliveira Garcia, 2132)

. segunda-feira (14) – 9h – 05 vagas – auxiliar de limpeza

. terça-feira (15) – 9h30 – 05 vagas – operador de telemarketing

– Agência Canoas (Rua Ipiranga, 140)

. terça-feira (14) – 13h30 às 16h – 106 vagas – auxiliar de cozinha (50), cozinheiro geral (50) e nutricionista (6)

Agência Guaíba (Rua Acre,234)

. terça-feira (15) – 9h – 20 vagas – telemarketing

. quinta-feira (17) – 9h – 17 vagas – operador de caixa (5), balconista (5), auxiliar de segurança (2) e empacotador (5)

– Agência São Leopoldo (Rua Independência, 490)

. terça-feira (14) – 8h30 – 15 vagas – auxiliar de produção

9h – 15 vagas – atendente de balcão (5), repositor de mercadorias (5) e operador de caixa (5)

– Agência Montenegro (Rua Olavo Bilac, 1300)

. terça-feira (15) – 9h – 20 vagas abatedor de aves

. quarta-feira (16) – 9h – 05 vagas – auxiliar de linha de produção

. quinta-feira (17) – 05 vagas – auxiliar de linha de produção

– Agência Taquara (Rua Guilherme Lahn, 1476)

. terça-feira (15) – 8h – 25 vagas – serviços gerais na confecção de calçados

. quarta-feira (16) – 8h – 13 vagas – atendente de padaria (3), auxiliar de padaria (1), operador de caixa (6), operador de hortifruti (1), auxiliar de açougue (1) e supridor (1)

– Agência Eldorado do Sul (Av. Emancipação, 225)

. segunda-feira (14) -9h – 20 vagas – auxiliar de cozinha (1) e atendente de lanchonete (1)

– Agência Carlos Barbosa (Rua Carlos Barbosa, 209)

. terça-feira (15) – 8h30– 10 vagas -auxiliar de produção

. quarta-feira (16) – 8h30 – 03 vagas – agente de inspeção (qualidade)

13h30 – 07 vagas – auxiliar de produção (5), analista de cargos e salários (1) e analista de controladoria (1)

– Agência Garibaldi (Rua Buarque de Macedo, 3562)

. segunda-feira (14) – 9h30 – 12 vagas – trabalhador de avicultura de postura (5), auxiliar de produção (5) e auxiliar de expedição (2)

. terça-feira (15) – 8h – 06 vagas – inspetor de qualidade (4) e operador de incubadeira (2) quarta-feira (16) – 8h – 12 vagas – auxiliar de produção (10) e auxiliar de limpeza (2)

. quinta-feira (17) – 9h30 – 12 vagas – auxiliar de produção (5), auxiliar de expedição (2) e trabalhador da avicultura de postura (5)

– Agência Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142)

. segunda-feira (14) – 8h30 – 12 vagas – auxiliar de produção

9h – 10 vagas – auxiliar de limpeza

13h – 50 vagas – operador de caixa

. terça-feira (15) – 8h30 – 05 vagas – auxiliar de produção

10h30h – 12 vagas – agente de inspeeção (10) e operador de estação de tratamento de água (1)

13h45 – 23 vagas – auxiliar de limpeza (20), auxiliar de cozinha (2) e auxiliar de lavanderia (1)

. quarta-feira (16) – 8h30 – 03 vagas – auxiliar de produção

– Agência Santo Ângelo (Rua Marechal Floriano, 1430)

. segunda-feira (14) – 13h30 – 07 vagas – auxiliar de linha de produção (5) e auxiliar de logística (2)

– Agência Lajeado (Rua Júlio de Castilhos, 478)

. segunda-feira (14) – 9h às 10h – 10 vagas – trabalhador polivalente na confecção de calçados

– Agência Veranópolis (Rua Alfredo Chaves, 300)

. terça-feira (15) – 13h30 – 31 vagas – abatedor de animais – PcD (10) e auxiliar de linha de produção (12) ajudante de pintor (2), ajudante de pátio (3), auxiliar de pedreiro (2), eletricista (1) e técnico de manutenção elétrica (1)

. quarta-feira (16) -10h30 – 01 vaga – auxiliar de segurança

– Agência Venâncio Aires (Rua Tiradentes, 1.060)

. segunda-feira (14) – 8h30 – 10 vagas – auxiliar de produção

13h30 – 10 vagas – abatedor de aves

. terça-feira (15) – 8h30 – 10 vagas – auxiliar de produção

13h30 – 05 vagas – auxiliar de produção

. quarta-feira (16) – 8h30 – 05 vagas – operador de supermercado

13h30 – 10 vagas – abatedor de aves

. quinta-feira (17) – 9h30 – 10 vagas – abatedor de aves

13h30 – 10 vagas – abatedor

. sexta-feira (18) – 9h – 10 vagas – auxiliar de produção

. sábado (19) – Feirão de Empregos – 9h às 12h – Travessa São Sebastião Mártir –

+ 200 vagas de emprego e 20 empresas realizando entrevistas.

– Agência Passo Fundo (Av. Brasil Leste, 631)

. terça e quarta-feira (16 e 17) – 8h – 10 vagas – 1 técnico em segurança do trabalho (1), pedreiro (2), encarregado de obras (1), encanador (1), servente de obras (2), carpinteiro (1), oficial de serviços gerais (1) e estágio engenheiro civil(1).

Semana inicia com mais de 10 mil oportunidades de emprego no Rio Grande do Sul

