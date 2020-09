Acontece Via Porto adquire concessionária Peugeot em Pelotas

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Grupo Via Porto completa 23 anos de operação no Estado

No dia 8 de setembro, a Via Porto inaugurou a sua primeira concessionária autorizada da marca Peugeot, ao adquirir a operação da loja Savar, na Rua Marcilio Dias, 3237, no bairro Três Vendas, em Pelotas.

Com a aquisição, o grupo pretende expandir a sua representatividade na Região Sul, onde já opera com a concessionária de automóveis Honda.

A expectativa com o novo empreendimento é alcançar uma média de 300 automóveis comercializados por ano, entre novos e seminovos, além do atendimento de peças e serviços aos 24 municípios compreendidos entre Pelotas e Bagé.

“Comemoramos 23 anos de muitas conquistas e esta aquisição é mais uma. Representa a continuidade do nosso do plano de expansão. Nós não paramos, seguimos acumulando conhecimento e experiências, apurando cada vez mais nossa compreensão em relação aos nossos clientes para atender melhor e contribuir para suas conquistas e sonhos”, destaca Emerson Soca, diretor do Grupo Via Porto.

O grupo conta hoje com 27 lojas distribuídas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sendo 18 unidades Honda (11 Honda motos e sete Honda automóveis), sete unidades da marca Fiat, uma Citröen e agora uma Peugeot, contabilizando cerca 500 funcionários em toda a rede.

