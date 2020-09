Rio Grande do Sul Governo do RS quita nesta sexta os salários de agosto de todos os servidores

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Os salários dos servidores são pagos em parcelas no Estado Foto: Marcos Santos/USP Imagens Os salários dos servidores são pagos em parcelas no Estado. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O governo do Rio Grande do Sul informou que vai quitar, nesta sexta-feira (11), a folha salarial de agosto de todos os servidores estaduais.

Nesta quinta (10), o Tesouro depositou uma nova parcela no valor de R$ 1,3 mil para os servidores que recebem acima de R$ 1,5 mil líquidos. Com o novo pagamento, a folha do Poder Executivo foi quitada para quem recebe até R$ 2,2 mil líquidos, o que representa 48% dos vínculos.

