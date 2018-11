Roberto Haag leva álbum ‘Canto da Noite’ ao palco do Café Fon Fon

Roberto Haag dá sequência a divulgação de seu primeiro álbum com canções autorais ‘Canto da Noite’ no domingo 11 de novembro, às 20 horas, no Café Fon Fon. Haag será acompanhado na apresentação por Jefferson Marx (violão, cavaquinho, arranjos e direção musical do show), Caio Maurente (contrabaixo), Matheus Kleber (piano e acordeon) e Cesar Audi (bateria). Participação especial de Luizinho Santos (sax e flauta).

Roberto Haag e banda apresentam as 10 faixas de ‘Canto da Noite’ e algumas releituras. O álbum que é independente está disponível nas principais plataformas digitais. A distribuição física e digital é da Tratore. O CD vai estar à venda no dia da apresentação ao valor de R$ 30.

O cantor, compositor e violonista porto-alegrense Roberto Haag é um dos nomes mais promissores da MPB contemporânea. Em função do trabalho como engenheiro químico, viveu muitos anos no Rio de Janeiro, de 1976 a 2004, onde teve a oportunidade de conferir apresentações de bambas da MPB que influenciaram o seu trabalho como Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso, João Gilberto e a família Caymmi.

SERVIÇO:

O Quê: Show do CD ‘Canto da Noite’ de Roberto Haag

Quando: Dia 11 de novembro, domingo

Onde: Café Fon Fon ( Rua Vieira de Castro, Nº 22, Porto Alegre)

Horário: 20 horas

Quanto: Couvert Artístico de R$ 35

Duração do show: dois blocos de 45 minutos

CD ‘Canto da Noite’ à venda no dia da apresentação no valor de R$ 30

Reservas: fone (51) 99880-7689

Músicos do show: Roberto Haag (voz e violão), Jefferson Marx (violão, cavaquinho, arranjos e direção musical), Matheus Kleber (piano e acordeon), Caio Maurente (contrabaixo), Cesar Audi (bateria) e participação especial de Luizinho Santos (saxofone e flauta)

