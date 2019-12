Rio Grande do Sul Após paralisação de rodoviários, ônibus voltam a circular em Alvorada

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Trabalhadores se reuniram em frente à garagem da VAL Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Rodoviários da VAL – Viação Alvorada Ltda. paralisaram as suas atividades no início da manhã desta segunda-feira (02) contra o parcelamentos do 13º salário proposto pela empresa de ônibus.

Os trabalhadores se concentraram em frente à garagem da VAL nas primeiras horas da manhã, o que impediu a circulação dos coletivos. Onze linhas foram afetadas.

Após a VAL oferecer um acordo, os ônibus voltaram a circular por volta das 8h. Conforme representantes dos motoristas e cobradores, o acordo assegura o pagamento de 70% do benefício até 23 de dezembro. O restante será quitado em três parcelas no ano que vem.

