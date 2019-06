Rodrigo Caetano destaca que Edenílson “quis ficar” no Internacional

O Internacional treina em Atibaia, interior de São Paulo, para a volta da temporada. A Rede Pampa acompanha os trabalhos que iniciaram neste domingo (23), e conversou com o executivo de futebol do clube, Rodrigo Caetano.

Um dos temas principais foi a possibilidade de venda de Edenílson. “Ele deseja permanecer, ele externou isso. Ele segue o seu contrato, certamente vai estar conosco até o final do ano. Mais importante é o desejo dele”, destacou Caetano, afirmando que o lateral negou a proposta recebida. Ainda sobre a composição do grupo colorado, o dirigente ressaltou: “O que nos resta fazer é tentar manter o máximo o elenco”. A confirmação de Tréllez na equipe também foi feita pelo executivo de futebol do Inter, ressaltando que “ninguém sugeriu a saída do jogador”.

Outra dúvida levantada na entrevista do repórter Bruno Flores foi sobre a vaga de Iago. O Inter confirmou a venda o atleta, que vai para o clube alemão Augsburg, no dia 1º de julho. “Se tivéssemos uma certeza para reposição do Iago, já teria sido feito. Estamos analisando os jovens, antes de ir ao mercado, por obrigatoriedade, olhamos esses jogadores que estão se destacando”, explica Caetano. Foram para Atibaia serem avaliados os jovens da base: Erik e Leonardo Borges, laterais esquerdos; e Pedro Henrique, zagueiro.

O dirigente ainda comentou o desempenho no Campeonato Brasileiro, atualmente, liderado pelo Palmeiras. Ele assinalou que o Verdão “abriu uma vantagem, pelo elenco que tem, não projetamos uma queda vertiginosa. Mas o campeonato está apenas no começo, 25%”. O apoio da torcida, para Caetano, é mais fundamental ao time do que reforços: ” Muito se fala em contratação, mas nosso maior reforço é o torcedor. Aqui não é demagogia, esperamos que estejam conosco, apoiando. Internacional é forte com eles (torcedores). Sigam apoiando, vamos ter grandes desafios”.

