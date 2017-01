Romário faz operação para reduzir diabetes e fica com dez quilos a menos

A nova silhueta do senador Romário, que perdeu dez quilos em 45 dias, roubou a atenção durante uma partida de futevôlei, no torneio Desafio das Estrelas na praia da Barra da Tijuca, no Rio. Os 70 quilos recém-adquiridos não foram produto de uma dieta ou da prática de esportes, mas de uma cirurgia para reduzir a diabetes, chamada interposição ileal. O procedimento, porém, é visto com cautela por endocrinologistas.

“Minha diabetes chegou a 400, então eu decidi fazer essa cirurgia com o doutor Ludovico. Perdi uns dez quilos. Estava com quase 80 quilos e hoje estou com 70, 69”, contou Romário. O ex-jogador foi operado pelo médico goiano Áureo Ludovico de Paula, que é apontado como o idealizador da cirurgia.

