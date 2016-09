Ronaldinho Gaúcho admite encerrar a carreira em 2017

Pela primeira vez, Ronaldinho Gaúcho admitiu que o fim de sua carreira está próximo. Antes de participar do evento de inauguração da nova sede do Barcelona em Nova York, na última terça-feira (06), o craque concedeu entrevista a veículos catalães. Nela, falou abertamente sobre a possibilidade de pendurar as chuteiras de vez em 2017.

“Já sou velho. Tenho 36 anos. Já não são 26 como antes e estou vendo o que vamos fazer para encerrar a carreira. A ideia é jogar mais um ano. Estou imerso em novos projetos, relacionados com a música e o futebol que, como sabem, são minhas duas paixões. Estou vendo as coisas novas que sempre gostei e veremos o que faremos neste ano”, disse o craque.

Ronaldinho iniciou sua carreira profissional no Grêmio, em 1998, e passou por Paris Saint-Germain, Barcelona (onde foi eleito o melhor jogador do mundo por duas vezes), Milan, Flamengo, Atlético-MG, Querétaro, do México, e Fluminense (entrou em campo pela última vez no dia 26 de setembro do ano passado).

Perguntado sobre qual teria sido o maior ponto, ele preferiu ficar em cima do muro. “Ganhei tudo, estou realizado. Foi uma vida de sonho. É impossível escolher um só momento”, declarou. (AG)

