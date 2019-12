Rio Grande do Sul RS Verão Total começa neste sábado oferecendo mais serviços aos veranistas

20 de dezembro de 2019

A Operação RS Verão Total 2020 vai de 21 de dezembro a 2 de março Foto: Rodrigo Ziebell/SSP Foto: Rodrigo Ziebell/SSP

Com o intuito de garantir um veraneio tranquilo e seguro na temporada de sol e diversão nas praias e rios do Estado, o governo do Estado lança neste sábado (21) a operação RS Verão Total 2020.

A operação, que tem coordenação executiva do gabinete do vice-governador, ocorre entre os dias 21 de dezembro de 2019 e 2 março de 2020 no litoral do Rio Grande do Sul, reunindo mais de 30 órgãos estaduais que irão reforçar serviços durante o veraneio. A abertura oficial ocorre em Capão da Canoa, no Largo do Baronda, com a participação do governador Eduardo Leite, e do vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) e suas vinculadas já estão preparadas para a operação. O CBM (Corpo de Bombeiros Militar) contará neste ano com 1.270 guarda-vidas, entre bombeiros militares, policiais militares, e guarda-vidas civis contratados – o número representa um incremento de cerca de 260 guarda-vidas em relação ao utilizado na Operação Golfinho no verão passado.

Os guarda-vidas irão atuar em guaritas espalhadas por todo o Litoral, preservando a segurança dos banhistas nos postos de salvamento. Serão 206 guarda-vidas no Litoral Norte; 26 no Litoral Sul e 36 em guaritas de águas internas.

O CBM também irá utilizar 20 quadriciclos para agilizar o atendimento de ocorrências por terra. Até o início de janeiro, a corporação espera contar com novas motos aquáticas para auxiliar na prevenção de afogamentos e no socorro aos banhistas no mar. A Brigada Militar terá um reforço de 1.080 no efetivo de policiais militares atuando no Litoral durante o verão. Outros 290 policiais militares irão reforçar o efetivo do CBM, atuando como guarda-vidas durante a temporada.

Além da estrutura já existente da corporação no Litoral – que conta com cinco batalhões de policiamento ostensivo, dois batalhões Rodoviários (CRBM), e o Batalhão Ambiental –, a atuação da BM será qualificada com a utilização de seis Bases Móveis Comunitárias (BMC) nas orlas de Torres, Capão da Canoa, Xangri-lá, Tramandaí, Cidreira e Cassino.

A Polícia Civil, por sua vez, contará com um efetivo de 948 servidores destacados para atuar durante a RS Verão Total. A instituição conta com delegacias em 19 cidades do Litoral Norte, quatro do Litoral Sul, quatro cidades de costa doce e 12 municípios nas fronteiras.

Entre as novidades da temporada está a parceria da Polícia Civil com a Polícia Rodoviária Federal na campanha Te liga na estrada, que pretende conscientizar motoristas para um trânsito mais seguro. Além disso, a ação da PC no Litoral deverá ser reforçada pelo sistema de registros de ocorrência online, a Delegacia Online. A entidade disponibiliza ainda um número de WhatsApp para agilizar os atendimentos ao cidadão, o (51) 98418-7814.

O Detran/RS também estará presente no Litoral, levando as blitze Balada Segura para a operação RS Verão Total. Uma novidade será a possibilidade de retirada de CNHs apreendidas em blitze da Balada Segura no próprio Litoral.

Outra vinculada da SSP, o IGP (Instituto-Geral de Perícias) terá um efetivo de 74 servidores para atuação nos postos médico-legal, de criminalística e de identificação do Litoral. Além disso, os postos de identificação estarão reforçados para facilitar a produção de Carteiras de Identidade durante o veraneio.

