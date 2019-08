Em razão das obras de demolição do Ginásio da Brigada Militar, a EPTC informa o bloqueio de duas faixas de circulação na Rua Silva Só, no trecho entre a avenida Ipiranga e a rua Felipe de Oliveira, sentido Sul-Norte, no fim de semana (3 e 4). Os trabalhos ocorrerão entre 7h30 e 18h. A circulação dos veículos será possível na faixa junto ao canteiro central da via.

