Ryan Reynolds parabeniza Coringa por passar de Deadpool nas bilheterias

Após os últimos levantamentos da bilheteria de Coringa ao redor do mundo, o filme pode ser capaz de alcançar um patamar anteriormente dominado por Deadpool 2 – o de filme para maiores de idade com maior bilheteria mundial. Com US$785.50 mil em arrecadação, o longa, ainda em sua terceira semana, já desbancou os US$785.05 mil da sequência estrelada por Ryan Reynolds.

Para celebrar a ocasião, Reynolds foi até o Twitter e usou de seu senso de humor sempre afiado ao parabenizar o competidor de maneira… saudável. “Posts de congratulações a filmes para maiores de 18 anos não são mais como costumavam ser”, diz a descrição da foto, que possui um claro e sonoro palavrão no topo.

Mais abaixo, estão referências a todos os filmes com teor mais adulto que também foram ultrapassados por Coringa, como Matrix Reloaded, It: A Coisa, A Paixão de Cristo, Logan, Se Beber Não Case 2, 50 Tons de Cinza e Ted. O longa de Todd Phillips, enquanto isso, segue rumo a sua jornada para alcançar o primeiro bilhão!

Manifestações

Coringa recuperou seu lugar no topo das bilheterias neste fim de semana depois de perdê-lo momentaneamente para a sequência de Malévola. Agora, algumas controvérsias começaram a esquentar no mundo real em torno de manifestantes usando a pintura facial do filme em seus próprios protestos.

No Líbano, a revolta política levou alguns a sair às ruas para marchar em busca de mudanças. Há fotos de manifestantes usando os mesmos padrões de maquiagem de palhaço em seus rostos nessas manifestações.

À medida que as tensões aumentam em outras partes do mundo, outros adotam a máscara do personagem como um símbolo em suas lutas por várias causas. Novas imagens estão surgindo em Hong Kong, enquanto as pessoas protestam contra o governo da China e no Chile, enquanto seus cidadãos falam sobre seus líderes estabelecidos.

O France24 relatou essas situações no fim de semana e observou a presença crescente de ditados e acenos físicos para Coringa nesses movimentos. William Blanc, um autor e historiador, conversou com a publicação sobre esses desenvolvimentos em torno do Coringa.

Ele disse: “O filme de Todd Phillips sobre o Coringa tem um poder evocativo real. Ecoa uma forma de protesto contra um sistema político que as pessoas acreditam ser inflexível e pouco atencioso.”

Especula-se que a China não tenha exibido o filme devido às atuais tensões políticas em jogo. No entanto, a causa é que muitos encaram o filme como um tipo de arte que canaliza algo que está abaixo da superfície em várias culturas ao redor do mundo.

Na América, muitos elogiam o filme pela maneira como coloca algumas facetas do tratamento de doenças mentais no país. Enquanto Coringa continua a arrecadar vários dólares nas bilheterias, as discussões só aumentarão.