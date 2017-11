Saiba como é a clínica onde o ator Kevin Spacey e o diretor Harvey Weinstein estão internados. O tratamento custa 37 mil dólares por mês

O escândalo sexual envolvendo o produtor Harvey Weinsten salpicou muita gente poderosa na indústria cinematográfica, além de ter ramificações. Uma delas alcançou o premiado ator Kevin Spacey, acusado por 15 homens de cometer abusos e assédio sexual. Depois das denúncias e do repúdio de colegas e da sociedade em geral, o produtor e o ator decidiram se internar na clínica de reabilitação The Meadows, no Arizona (EUA), onde o tratamento custa US$ 37 mil (ou R$ 120 mil) por mês.

A clínica se define como “o principal centro de tratamento hospitalar para o vício em sexo nos EUA”. Alguns de seus métodos incluem antidepressivos, estabilizadores e humor e inclusive medicamentos antiandrógenos para suprimir os impulsos sexuais.

Antes deles, personalidades como a modelo Kate Moss e o golfista Tiger Woods já haviam passado por seus caríssimos consultórios. Essa clínica de elite oferece agora a Spacey e Weinstein o mesmo serviço oferecido no passado ao astro do golfe: a cura para a compulsão sexual.

O tratamento de Spacey, de 58 anos, dura 45 dias, num programa chamado gentle path (“caminho suave”). Segundo a clínica, os pacientes assistem a aulas de arte expressiva e, além disso, mergulham em seus problemas. Nessa terapia só há lugar para 28 homens (o centro separa os homens das mulheres em seus programas). Os pacientes são monitorados 24 horas por dia.

“Numa comunidade segura e enriquecedora, os homens são guiados em sua viagem de recuperação ao examinar as causas subjacentes dos seus vícios e seus transtornos”, diz o site da clínica, que também oferece tratamento contra alcoolismo e anorexia.

“O objetivo é que os indivíduos ganhem confiança para fazer frente à sua enfermidade, incluindo a dor e a perda. Que trabalhem para sanar um trauma emocional e para serem responsáveis por seus próprios sentimentos, comportamentos e por sua recuperação”, acrescenta o texto.

O campus da clínica conta com sessões de terapia, medição e tai chi chuan, atividades com cavalos, piscina e quadra esportiva.

Algumas das atrizes que denunciaram Weinstein

Ashley Judd – A atriz foi uma das primeiras a vir a público. Ela conta que foi assediada por Weinstein num quarto de hotel há 20 anos. Ele teria aparecido na porta de seu quarto, durante as filmagens de “Beijos que matam”, vestindo apenas um roupão e perguntado se ela lhe faria uma massagem ou o observaria enquanto tomava banho

Kate Beckinsale – Em seu Instagram, a atriz revelou que Weinstein a assediou pela primeira vez quando tinha 17 anos. “Depois de recusar álcool e anunciar que tinha aulas na minha escola de manhã, eu saí do quarto desconfortável, mas intocada. Anos depois, não conseguia me lembrar se ele tinha me assediado ou não.”

Angelina Jolie – “Tive uma experiência ruim com Weinstein na minha juventude e escolhi nunca mais trabalhar com ele de novo e avisar outras pessoas que viessem a fazê-lo”, disse a atriz. Segundo ela, o caso ocorreu durante o lançamento de “Corações apaixonados” (1998). “Este comportamente contra mulheres é inaceitável em qualquer campo e em qualquer país”.

Gwyneth Paltrow – O executivo contratou a atriz aos 22 anos para fazer o papel principal em “Emma” (1996), adaptação de Jane Austen. Seghundo ela, Weinstein a chamou a seu quarto de hotel para uma “reunião de trabalho” que resultou no produtor “passando a mão nela e sugerindo que eles fossem ao quarto para massagens”.

Deixe seu comentário: