Saiba quem foram as mulheres mais bem vestidas do Festival de Veneza

Como era esperado, a moda teve destaque no tapete vermelho da última edição do Festival de Veneza, na Itália. Para as atrizes do evento, brilhos, bordados e fendas são as tendências da vez. Confira quais foram as dez mais bem vestidas do Festival.

Usando um Elie Saab de tule com bordados lúdicos, Naomi Watts atraiu todos os olhares. (Foto: Reprodução) Dakota Fanning sempre chama atenção no tapete vermelho por seus looks dignos de princesa. Dessa vez, usando Miu Miu, a atriz roubou todos os holofotes com o vestido de paetês que lembra a cauda de sereia. (Foto: Reprodução) Filha de Silvester Stallone, Sistine Stallone foi uma das que não economizou nas fendas. Seu vestido é da marca italiana Twinset. (Foto: Reprodução) A atriz Ashley Greene usou vestido assimétrico listrado com rendas da grife italiana Alberta Ferretti. (Foto: Reprodução) Gemma Arterton, atriz e membro do júri, escolheu vestido mídi preto com fendas vertiginosas. (Foto: Reprodução)

