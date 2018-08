Saiba quem são as atrizes mais bem pagas do mundo

Scarlett Johansson tornou-se a atriz mais bem paga do mundo, ao arrecadar US$ 40,5 milhões entre junho de 2017 e junho de 2018. No ranking elaborado pela “Forbes”, ela está a frente de Angelina Jolie e Jennifer Aniston, impulsionada pelo papel de Viúva Negra no filme ‘Vingadores: Guerra infinita’.

O total de Johansson está, no entanto, bem abaixo do equivalente masculino do ano passado, Mark Wahlberg, que faturou US $ 68 milhões na lista de 2017.

Ambos tendem a ser ultrapassados pela lista de atores masculinos de 2018 que – como sugere o ranking de celebridades mais bem pagas da Forbes publicada em julho – incluirá Dwayne Johnson com US$ 124 milhões e George Clooney com US$ 239 milhões.

Angelina Jolie está em segundo lugar, com US$ 28 milhões, após assinar contrato para a sequência do filme da Disney, “Malévola”, que começou a ser rodado em maio e tem lançamento previsto para 2020.

Em terceiro lugar está Jennifer Aniston com US $ 19,5 milhões, o que, segundo a Forbes, é mais por publicidade para marcas como Emirates, SmartWater e Aveeno, do que por cachês de atuações.

Na lista do ano passado, liderada por Emma Stone, Johansson não chegou nem entre as dez. Stone, por sua vez, não aparece na deste ano, assim como Charlize Theron e Emma Watson.

Jennifer Lawrence, de 28 anos e estrela dos filmes de desempenho abaixo do esperado “Mãe!” e “Operação Red Sparrow”, ficou em quarto lugar na lista da Forbes, com ganhos por seu papel na franquia “X-Men” e contrato com a marca francesa Christian Dior. A renda de US$ 18 milhões da atriz foi US$ 6 milhões menor em relação ao ano anterior.

Reese ocupa o quinto lugar, com 16,5 milhões de dólares. A atriz tem conquistado bons resultados com a própria produtora além do sucesso da série Big Little Lies, da HBO.

Em sexto lugar, Mila Kunis registra um salário anual de 16 milhões de dólares após ter protagonizado a sequência de Perfeita é a Mãe.

Julia ocupa o sétimo lugar, com 13 milhões de dólares graças ao longa-metragem Extraordinário, que arrecadou quase 310 milhões de dólares em bilheteria.

A australiana Cate Blanchett recebeu 12,5 milhões de dólares, após estrelar no último ano os filmes Thor: Ragnarok e Oito Mulheres e um Segredo.

No oitavo lugar, a americana Melissa McCarthy, que estrelou recentemente o filme Alma da Festa e a série Nobodies, é a nona mais bem paga, com 12 milhões de dólares.

Gal Gadot, a intérprete da Mulher-Maravilha, apareceu pela primeira vez na lista de atrizes mais bem pagas organizada pela revista americana Forbes. A atriz israelense aparece na 10ª posição no ranking de 2018.

No total, as dez atrizes mais bem remuneradas faturaram 186 milhões de dólares entre 1º de junho de 2017 e 1º de junho de 2018.

Os números apresentados são elaborados com base em dados de vários portais especializados em cinema, além de entrevistas com pessoas do meio, e não estão incluídas as taxas de agentes, empresários e advogados, nem impostos.

Confira lista das 10 atrizes mais bem pagas segundo lista da Forbes: Scarlett Johansson – US$ 40,5 milhões; Angelina Jolie – US$ 28 milhões; Jennifer Aniston – US$ 19,5 milhões; Jennifer Lawrence – US$ 18 milhões; Reese Witherspoon – US$ 16,5 milhões; Mila Kunis – US$ 16 milhões; Julia Roberts – US$ 13 milhões

Cate Blanchett – US$ 12,5 milhões; Melissa McCarthy – US$ 12 milhões; Gal Gadot – US$ 10 milhões.

