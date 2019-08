Saiba tudo sobre Sintonia, nova série brasileira da Netflix

Por Isadora Aires

Lançada no dia 9 de agosto, a nova série brasileira original da Netflix, “Sintonia”, se passa em uma favela fictícia de São Paulo, chamada Vila Áurea. As gravações aconteceram nas comunidades do Jaguaré e do Helipa, também na capital paulista. Idealizada por KondZilla (aquele mesmo, dos clipes famosos de funk!), o seriado conta a história de Doni, Nando e Rita, três amigos que, mesmo trilhando caminhos diferentes, mantêm a mesma união desde a infância. “Sintonia” mostra perfeitamente a influência das igrejas dentro das comunidades e a inserção do tráfico na favela.

A série é repleta de atores pouco conhecidos e em início de carreira, mas que nem por isso deixam a desejar na interpretação. São três protagonistas: Doni é filho do dono do mercadinho da comunidade e, por isso, teve acesso a determinadas coisas que os outros amigos da periferia não tiveram, como escola particular, família estruturada e uma casa melhor, que cumpre as necessidades básicas. Enquanto isso, Rita, que recém completou 18 anos, vive sozinha, já que é orfã de mãe e não tem relação com o pai. No início da série, ganha a vida vendendo produtos na saída do metrô. Conforme a trama acontece, a menina se aproxima da igreja evangélica. Nando, o último dos três amigos, é envolvido com crime e tráfico de drogas. Ele almeja crescer nesse mundo e melhorar a vida dele, da esposa e da filha de ambos. Mesmo assim, é muito sonhador e sempre “salva” os amigos em diversas situações.

Outra coisa legal da série é que os outros traficantes que atuam na trama são ex-presidiários, que participaram de um projeto em uma penitenciária em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, onde aprenderam a atuar. Esse aspecto ajuda – e muito! – na veracidade das cenas! E tem mais: Doni e Formiga, um dos traficante de drogas e apaixonado por Rita, também são MCs na vida real! Antes da série eles já tinham, inclusive, uma música juntos: a versão funk de Old Town Road, chamada “Sentou e Gostou”. Doni atende por MC Jottape e Formiga por MC M10.

Muito além da Netflix

Além de estar na plataforma de streaming, a série conta com uma comunicação inovadora, pensada para o público da periferia. Em São Paulo, por exemplo, foi aberta uma barbearia com o nome do seriado, que disponibiliza cortes de cabelo de graça. Para facilitar e baratear o acesso, KondZilla também disponibilizou o primeiro dos seis episódios no Youtube e também possibilitou a assinatura do Netflix com cartão pré-pago, ideal para quem não tem um cartão de crédito.

Outra forma de divulgação para além da plataforma foram as músicas que MC Doni canta na série, que já foram disponibilizadas no Spotify! Uma delas ganhou até um clipe – produzido, é claro, por KondZilla.

E aí, faltou algum motivo para correr para o Netflix e maratonar os episódios? Por aqui, ficamos na espera da – ainda – não confirmada segunda temporada! Sintonia total!

Deixe seu comentário: