Salários dos servidores estaduais são quitados nesta quarta

Os servidores do Poder Executivo com faixa salarial acima de R$10 mil receberam o restante do salário líquido nesta quarta-feira (27). Eles compõe 4,42% dos trabalhadores ativos, inativos e pensionistas do estado do Rio Grande do Sul. Os depósitos realizados pela Secretaria da Fazenda foram os últimos dos encargos devidos, que complementaram os pagamentos realizados nos dias 28 de fevereiro, 12, 13 e 19 de março.

