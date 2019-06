Sandy e Junior registram ensaio para a turnê “Nossa História”

Agora falta pouco! Há pouco mais de um mês para o início da turnê “Nossa História”, a dupla Sandy e Junior já está trabalhando para as apresentações. Na noite desta terça-feira (4), eles divulgaram nas redes sociais uma imagem que mostra os bastidores de um ensaio. O registro também foi publicado por Junior no Instagram, onde ele cita o início da preparação para a turnê.

“Dada a largada nos ensaios. Que vibe!!!”, vibra o cantor. Na publicação, Junior também fala sobre a presença do pai, Xororó, no estúdio: “detalhe do corujão no fundo da foto”.

No mês de março, a dupla anunciou a turnê para celebrar os 30 anos de carreira. Os irmãos, que estrearam em 1989, encerraram o trabalho musical como dupla em 2007. O primeiro show da turnê “Nossa História” será no dia 12 de julho, em Recife, e os irmãos chegam a Porto Alegre em 21 de setembro.

