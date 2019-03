Sandy e Junior se emocionam em sua primeria apresentação desde o anúncio da turnê

Sandy e Junior foram os convidados especiais do programa “Caldeirão de Huck” de hoje e cantaram juntos pela primeira vez desde o anúncio da turnê de reunião.

A música de abertura ficou por conta de “A Lenda” e logo na sequência o duo escolheu “Quando Você Passa (Turu Turu)” e “Desperdiçou” para continuar com a nostalgia.

“A gente ensaiou esses dias, no estúdio. Parece que voltei no tempo”, disse Sandy. “É uma delícia [o retorno]. Eu só paro para ouvir essa voz deliciosa dela”, completou o irmão.

O pai Xororó acompanhou os filhos da plateia, que ainda contou com a presença de Paulinho Vilhena e Fernanda Paes Leme, que estrelaram o seriado “Sandy & Junior” entre 1999 e 2002.

A última vez que eles tinham tocado juntos para uma plateia foi em agosto de 2018, quando Junior fez uma participação de um show solo de Sandy durante a turnê “Nós, Voz, Eles”. Eles cantaram “Acho que Pirei” e “Quando Você Passa (Turu Turu)”.

Emoção

O apresentador Luciano Huck ainda revelou que a dupla faria parte do quadro “Revisitando o Passado”, uma viagem no tempo em que a infância dos artistas é lembrada.

No caso dos filhos de Xororó foi a varanda do sítio da família em Monções, no interior de São Paulo, quando eles ensaiaram para a primeira apresentação juntos.

Tanto o pai quanto Noely Lima, mãe da dupla, falaram sobre a trajetória da Sandy e Junior, assim como amigos e a avó da dupla, que levou os cantores às lágrimas.

