Santa Cruz abre conversas e busca contratação de nomes ‘oferecidos’ pelo Inter

*Valéria Possamai

O Santa Cruz – PE abriu conversas com o Inter para futuro negócios envolvendo nomes, que vem sendo pouco aproveitados no time colorado. A equipe de Série C demonstrou interesse em três nomes da lista de jogadores colocada à disposição do clube pernambucano pela direção colorada. A informação é da Rádio Grenal.

No alvo de interesse do Santa, está Dudu e Pedro Lucas. O lateral-direito foi contrato em 2018 pelo Inter. Já o atacante é revelação da base colorada. O meia Ramón também foi outro nome ventilado. O jogador pertence ao clube gaúcho mas está emprestado ao Vila Nova-GO. Contudo, o jogador já tem sondagens de equipes da Série B, que devem ser priorizados em eventuais negociações.

Recentemente, o Inter entregou uma lista de 8 a 9 nomes ao presidente do Santa Cruz, Constantino Junior, e ao executivo de futebol, Nei Pandolfo. Entre os oferecidos, estão jogadores da base, que figuram no profissional, e não devem receber tantas chances em 2020, além de atletas que já estão emprestados a outras equipes.

Leia mais: Presidentes de Grêmio e Inter participam do programa Pampa Debates, da TV Pampa

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas