Bem-Estar Sarampo causou 142 mil mortes no mundo em 2018

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

As crianças representam a maioria das vítimas fatais Foto: Divulgação Apesar do aumento no número de casos o número de mortes permanece o mesmo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Depois de décadas de grandes progressos, a luta contra o sarampo está estagnando, e o número de mortes voltou a aumentar em 2018, de acordo com dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) divulgados na quinta-feira (05). No total, 142 mil pessoas morreram de sarampo no mundo em 2018.

A quantidade é quatro vezes menor do que a registrada em 2000, mas 15% maior do que a verificada em 2017. As crianças representam a maioria das vítimas fatais.

Em 2018, o Brasil registrou mais de 10 mil casos da doença. Em 2019, já foram confirmados quase 12 mil casos de sarampo no País, principalmente em jovens. Antes considerado um país livre da doença, o Brasil perdeu o certificado de eliminação do sarampo concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde.

