As autoridades gaúchas de saúde alertam que as crianças de 6 meses a 5 anos e sem esquema vacinal completo contra o sarampo devem ter atualizadas neste mês as suas cadernetas de imunização. A campanha, que se estende até o dia 25, terá no próximo sábado o “Dia D” em todo o Brasil. Já em novembro será a vez da segunda etapa da ofensiva, focada na faixa de 20 a 29 anos.