Sartori faz novo esforço para aprovar novo modelo do IPE

O governo gaúcho fará nova tentativa ça-feira para aprovar o projeto que remodela o Instituto de Previdência do Estado. A proposta é dividir o IPE em duas autarquias independentes, com autonomia e gestões especializadas: o IPE Prev e o IPE Saúde. Com a aprovação do projeto, o atual órgão passa a ser IPE Prev, que fica como gestor único do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), com foco exclusivamente na previdência dos servidores estaduais. O projeto busca modernizar a autarquia para atingir a uniformidade de critérios na concessão de benefícios.

Emendas ao RRF

ça-feira, o governo pretende aprovar uma série de emendas apresentadas ao texto original do projeto de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, que assegura a adesão ao acordo da dívida. Muitas destas emendas, algumas delas apresentadas por deputados da própria base, são pura demagogia pré-eleitoral e servem apenas para que seus autores marquem posição junto a eleitores desinformados.

Bolsonaro confirma -feira filiação ao PSL

Será na -feira a filiação do deputado Jair Bolsonaro ao PSL na abertura da janela de março,levando, junto, 20 deputados federais.

Bolsonaro com 24% de aprovação

O deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) tem taxas um pouco melhores que as de Alckmin na pesquisa Ipsos/Estadão: aprovação de 24% – oscilação de três pontos para cima desde o levantamento anterior – e desaprovação de 58%. Geraldo Alckmin é aprovado por 20% dos eleitores, e desaprovado por 68% .

Temer com 4%

O presidente Michel Temer, que cogita disputar a reeleição pelo MDB, é aprovado por apenas 4% da população, de acordo com o levantamento do instituto Ipsos. Outro possível representante do atual governo na campanha presidencial, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), é aprovado por apenas 5% da população

Como funciona a pesquisa

A pesquisa Ipsos não é de intenção de voto. O que os pesquisadores dizem aos entrevistados é o seguinte: “Agora vou ler o nome de alguns políticos e gostaria de saber se o (a) senhor(a) aprova ou desaprova a maneira como eles vêm atuando no País”. O Ipsos ouviu 1.200 pessoas em 72 municípios do País, entre os dias 1.º e 16 de fevereiro. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos porcentuais.



Compra de votos já custa R$ 29 bi aos contribuintes

O jornalista Claudio Humberto traz aos leitores um dado que impressiona: Só o Bolsa Família custou R$ 29 bilhões ao contribuinte em 2017. Janeiro e devem custar quase R$ 5 bilhões. É o mais fabulosos programa de compra de votos do mundo.

André Calegari

Do Radar da Revista Veja: no comando da defesa de Joesley Batista, André Calegari vai trabalhar para Gilmar Mendes. Isso mesmo. Ele foi contratado como professor do IDP, a Faculdade de Direito.

