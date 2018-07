Em visita oficial ao Rio Grande do Sul, o cônsul-geral da Irlanda em São Paulo, Barry Tumelty, foi recebido nessa quarta-feira pelo governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. O diplomata demonstrou interesse em estreitar relações com o Estado em áreas como economia, saúde, educação, cultura e tecnologia.

