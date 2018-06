Dupla Bruninho e Davi é atração neste domingo em Porto Alegre

Com um show de mais de três horas, Bruninho e Davi chegam com o projeto “Violada” em Porto Alegre. O evento acontece no domingo (17) a partir das 13h, no Grêmio Náutico União – Sede Alto Petrópolis. Na apresentação será gravado o EP “Ao vivo em Porto Alegre’’ que deve ser lançado em todo o País nas primeiras semanas de julho.

Criadores dos sucessos “Vamo Mexê” em parceria com Michel Teló, recentemente lançaram o projeto “Violada B&D”. O projeto que começou na casa de amigos, é recheado de músicas inéditas e hits que consagraram o duo, como “E Essa Boca Aí” (+66MM de views), com participação de Luan Santana; “Imagina Com As Amigas” (+46MM de views) e “Se Namorar Fosse Bom” (+24 MM de views).

Saiba mais sobre Bruninho e Davi:

Bruninho e Davi despertaram no Brasil inteiro em 2010 quando lançaram o clipe “Vamo mexê’’ em parceria com Michel Teló. O clipe foi o passaporte para programas de televisão e o hit “Se namorar fosse bom”.

Em agosto de 2014, a dupla lançou o segundo single do DVD, “Onde Nasce o Sol”, com participação de Jorge e Mateus e já passa de 10 milhões de visualizações no YouTube. Bruninho & Davi lançaram o terceiro single “Imagina com as Amigas”, que teve clipe com direção de Daniel Ferro, lançado em dezembro de 2014 na VEVO e já passa dos 43 milhões de visualizações no YouTube.

Atualmente lançaram a música “E essa boca aí?” com participação especial de Luan Santana no DVD Bruninho e Davi Ao Vivo no Ibirapuera, que já tem mais de 60 milhões de visualizações no YouTube.

Serviço

O que: Violada com Bruninho e Davi + Dj Marcio Ferraz.

Quando: Domingo – 17 de junho.

Onde: Grêmio Náutico União – Sede Alto Petrópolis – Av. João Obino, 300 – Porto Alegre

Horário: 13h às 23h.

Ingressos: A partir de R$ 70,00 até virar o lote – vendas pelo Vamo app.

