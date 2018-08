Se tudo der certo, Senado pode ser 90% renovado

Além de dois terços das cadeiras do Senado (54 de um total de 81) estarem em jogo nas eleições deste ano, a renovação pode chegar a 73 vagas (90%): há 17 senadores no meio do mandato disputando governos estaduais, uma senadora tentando ser vice e outros dois na briga pela presidência e a vice-presidência da República. Poderá ser a Casa legislativa com o maior índice de renovação em todo o País.

Vasta maioria

No total, 73 dos 81 senadores podem deixar o cargo este ano, o que representa 90,1% de todos os membros da Casa Alta do Legislativo.

Renovação será maior

Na eleição anterior, de 2010, em que dois terços das vagas no Senado foram disputadas, a renovação foi de 45,6%. Só 17 se reelegeram.

Presidenciáveis

A senadora Ana Amélia (PP- RS) será candidata a vice na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB). Álvaro Dias (Pode) é candidato a presidente.

Zona de rebaixamento

Enrolados nas investigações da Lava-Jato, Aécio Neves (PSDB-MG) e Gleisi Hoffmann (PT-PR), tentarão vaga na Câmara.

Presidente mais jovem do STF, Toffoli não voltará

Eleito o 48º presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) aos 50 anos, o ministro Dias Toffoli permanecerá na Corte, se quiser, pelos próximos 25 anos, mas não voltará a presidi-la. É que a prioridade será de quem ainda não ocupou o cargo, e no STF cinco ministros ainda não o presidiram. Sem contar os futuros nomeados para vagas a serem abertas. Haverá sempre um ou mais ministros à frente de Toffoli.

Cinco na fila

Ainda não presidiram o STF os ministros Luiz Fux, Rosa Weber, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

O mais jovem

A partir de 13 de setembro, Toffoli será o mais jovem presidente da História, incluindo o Império, quando era Supremo Tribunal de Justiça.

Expectativa boa

A expectativa do STF e entre advogados é de que será marcante a gestão de Dias Toffoli, assim como ganhou elogios ao presidir o TSE.

Corporação se manifesta

A dois meses das eleições, os deputados não deram quórum no Conselho de Ética da Câmara para votar a cassação de Nelson Meurer (PP-PR), condenado no STF por receber R$29 milhões em propina.

Assunção, dia 15

O presidente Michel Temer prometeu ir à posse do novo presidente do Paraguai, dia 15, e vai mesmo. Temer foi o primeiro presidente do continente a receber o convite pessoal de Mário Abdo Benítez.

Dez é pouco

O fiasco provocado pela desconstrução no Congresso do projeto das Dez Medidas Contra a Corrupção, de iniciativa popular, levou um grupo de entidades a apresentar outro pacote com 70 medidas.

Primeira impressão na Band

Os candidatos a presidente estão afinando o discurso para o primeiro debate da campanha, promovido pela na Band nesta quinta (9), a partir das 22h. É que, para muitos, a primeira impressão é a que fica.

Alô, polícia

Lojas do aeroporto de Brasília seguiram a política criminosa da Petrobras de reajustes diários dos combustíveis: alegando que estão sujeitos a “preços internacionais”, cobram R$ 8 por uma água tônica.

Atualização da Lei de Drogas

Comissão presidida pelo ministro Ribeiro Dantas (STJ) apresentará em 120 dias à Câmara um anteprojeto para atualizar a Lei de Drogas e o sistema de Políticas Públicas sobre o assunto. O juiz federal Walter Nunes da Silva Jr, ex-presidente da Ajufe, integra a comissão.

Fechamento polêmico

Pesquisa da Toluna QuickSurveys revela que 45% dos brasileiros não concordam com o fechamento da fronteira com a Venezuela, contra a opinião de 30% dos entrevistados. Outros 25% não têm certeza.

Uma África, só que não

Atual cônsul-geral em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, José Augusto Silveira de Andrade Filho será embaixador do Brasil na Namíbia, país surpreendente que motivou uma gafe de Lula: “Nem parece África”.

Pensando bem…

… o debate desta noite, na Band, vai distinguir as candidaturas de mentirinha, inclusive pela ausência, daquelas que são para valer.

PODER SEM PUDOR

Menino de futuro

No golpe de 1964, Miguel Arraes foi retirado do governo pernambucano e o vice Paulo Guerra assumiu. Um dia ele recebeu o filho de um deputado amigo, Metódio Godoy. O rapaz queria emprego. Guerra descartou:

– A única vaga que ainda não foi ocupada é a de vice-governador…

O rapaz não se fez de rogado:

– Se o senhor não tiver ninguém em vista, eu aceito.

– Meu filho, você tem futuro – respondeu Guerra, com espanto.

De fato. Anos depois o garoto Ribeiro Godoy seria eleito deputado.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Deixe seu comentário: