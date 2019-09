Secretaria Estadual da Saúde investigará motivos da falta de vacinação de crianças no RS

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul vai começar a desenvolver, nesta quarta-feira (18), uma pesquisa para compreender os fatores da baixa procura da vacinação no Estado. A expectativa é que sejam entrevistados, até o fim do mês, mais de 1,3 mil pais ou responsáveis por crianças de até 6 anos e que não tenham recebido ao menos uma vacina. O resultado será divulgado em outubro. As informações poderão ser utilizadas para futuras ações e campanhas, com o objetivo de resgatar as coberturas vacinais.

O acesso às vacinas é gratuito, mas, mesmo assim, a diminuição na busca é observada em todos os Estados brasileiros. As coberturas vacinais estão decrescendo e atingindo índices alarmantes, abaixo das metas do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A preocupação justifica-se pela possibilidade de aumento na mortalidade infantil, visto que as crianças não vacinadas são mais suscetíveis a adoecer.

A pesquisa será feita através de entrevistas presenciais com as abordagens na rua. Os entrevistadores terão a identificação do Instituto de Pesquisa Amostra (crachá com nome e foto) e utilizarão tablets para a aplicação do questionário. Eles avaliarão com os pais se as crianças pelas quais são responsáveis receberam as 12 vacinas previstas até os 6 anos. Entre as possíveis respostas dos motivos para a não vacinação, estão no questionário o desconhecimento do calendário, notícias contrárias às vacinas e medo de reações adversas.

Deixe seu comentário: