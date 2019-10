Secretaria Municipal de Saúde acompanha a reabertura de leitos no Hospital Espírita de Porto Alegre

Pacientes psiquiátricos internados no Hepa (Hospital Espírita de Porto Alegre) contam, a partir desta quarta-feira (16), com 16 leitos na Unidade Clínica Dr. Oscar Pithan para atendimento de intercorrências ou comorbidades clínicas surgidas no decorrer da internação psiquiátrica. Até a reabertura da unidade, esses pacientes precisavam ser transferidos para outros hospitais da cidade para receber o atendimento.

Dos 16 leitos, oito são destinados a pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). Os demais, conveniados ou particulares. O presidente do Hepa, Gilberto da Silva, destaca que o investimento na obra, que durou seis meses, foi de aproximadamente R$ 1,2 milhão, recursos do hospital em parceria com a Unicred.

“Estamos dando um passo social muito grande. Além disso, a reabertura atende a uma demanda da SMS [Secretaria Municipal de Saúde], fortalece a parceria e contratualização e diminui a sobrecarga na rede hospitalar municipal sem a necessidade de transferir pacientes psiquiátricos com intercorrências clínicas”, observou o gestor.

Ao prestigiar o ato de abertura, o titular da SMS, Pablo Stürmer, representando o prefeito Nelson Marchezan Júnior, ressalta o histórico de dedicação do hospital no atendimento em saúde mental na cidade e enfatiza a parceria estabelecida entre poder público e instituição hospitalar. “Além da melhora do atendimento ao paciente, vemos aqui na Unidade Clínica beleza e qualidade para prestar os serviços que a comunidade precisa receber”, resumiu o gestor municipal.

A diretora técnica do Hospital Espírita, Cláudia Telles, explica que, sem os leitos, o hospital tinha dificuldades para receber pacientes com comorbidades clínicas ou descompensados. “Agora, quadros clínicos de baixa complexidade passam a ser atendidos no local onde os pacientes estão internados. É bom para o paciente, para os profissionais que os atendem e para a rede de saúde da Capital”, disse a médica psiquiatra.

A médica Heloísa Fischer, psiquiatra há seis anos no hospital, também destaca a qualificação do atendimento aos pacientes psiquiátricos. Ela lembra que muitos pacientes apresentam quadros hipertensivos, ou descompensação de diabetes, ou necessitam medicação endovenosa.

“Ao necessitar estabilização clínica, todos eram transferidos para outros hospitais, o que prejudicava muito o tratamento, pois somente podemos fazer o tratamento psiquiátrico ao estabilizar clinicamente o paciente. Estou muito feliz e convicta de que o tratamento será qualificado.”

O diretor de Assistência Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde, João Marcelo Fonseca, observa que o hospital Espírita é a principal referência e o que mais interna pacientes psiquiátricos pelo SUS na Capital.

“A natureza da enfermaria para esses pacientes é diferente, e embora a oferta dos 16 leitos não seja grande, terá um grande impacto para a cidade, ao dinamizar o atendimento no próprio hospital”, declarou. De acordo com o diretor, o Hepa oferece 151 leitos para saúde mental pelo SUS. Juntos, Hospital de Clínicas, São Lucas e Conceição ofertam menos de 100.

Participaram do ato funcionários do hospital, médicos e outros profissionais da área da saúde, gestores da Unicred, como o vice presidente João Vicente Bassols, além do sobrinho neto do Dr. Oscar Pithan, o médico Eduardo Pithan, para quem a unidade clínica “é uma semente plantada no século passado que frutificou.”

