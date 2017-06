SeleÃ§Ã£o Brasileira goleia a AustrÃ¡lia por 4 a 0 em amistoso

O Brasil venceu a Austrália por 4 a 0, na manhã desta terça-feira (13), em um amistoso no Melbourne Cricket Ground. Com muitas mudanças no time e sem titulares como o craque Neymar, o jogo serviu para ajudar Tite a escolher os 23 jogadores que, daqui a um ano, irão à Copa do Mundo da Rússia.

Sem encantar, a equipe se aproveitou do erro adversário nos primeiros segundos e das mudanças e do cansaço na etapa final para vencer com segurança. Diego Souza abriu o placar para os brasileiros logo aos 10 segundos do primeiro tempo. Giuliano roubou a bola e serviu o companheiro. Ele invadiu a área e chutou cruzado, rasteiro, para vencer o goleiro australiano.

Thiago Silva ampliou aos 16 minutos do segundo tempo. Philippe Coutinho cobrou escanteio, e David Luiz, que estreou na Seleção sob o comando de Tite, apareceu no terceiro andar para carimbar o travessão australiano. Na pequena área, mas sem ângulo, Rodrigo Caio ficou com o rebote e escorou para o meio, encontrando o companheiro de zaga, que mandou para o fundo das redes.

A pressão prosseguiu, e o ex-jogador do Inter Taison marcou o terceiro, aos 29. Paulinho tabelou com Willian e, da pequena área, deu um lindo toque de calcanhar. O atacante do Shakhtar, que acabara de entrar, chegou para mandar para o fundo das redes.

Aos 47 minutos, Willian cobrou escanteio no capricho, e Diego Souza, de cabeça, marcou mais um e decretou a goleada brasileira sobre a Austrália em Melbourne.

