Seleção Brasileira: Tite repete em treino o time que goleou o Equador

Sem novidades, a Seleção realizou neste domingo (04) o seu segundo treino em Manaus. Dessa vez sem torcida na Arena da Amazônia, o técnico Tite repetiu o time titular que bateu o Equador por 3 a 0 em Quito na última quinta-feira: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto; Willian, Neymar e Gabriel Jesus.

Poupado no sábado, o meia Renato Augusto participou de toda a atividade sem limitações e mostrou estar recuperado das pancadas na perna direita que sofreu contra os equatorianos. Tite acompanhou de perto o treino em campo reduzido e deu muitas orientações. Os reservas trabalharam com Marcelo Grohe (Weverton), Fágner, Geromel, Gil e Filipe Luís; Rafael Carioca, Giuliano e Lucas Lima; Philippe Coutinho, Taison e Gabriel Barbosa.

A partida da próxima terça será às 21h45 (de Brasília), na Arena da Amazônia. Com 12 pontos, a Seleção ocupa a quinta posição nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. (AG)

